來美國七年，我一直覺得醫療保險 離自己很遠。除了例行體檢，我幾乎沒有去過醫院，身體一直不錯，偶爾有個頭疼腦熱，也都是休息幾天就好了。對我來說，醫療保險 更像一種備用品，知道它在那裡，卻很少真正用到。

今年一月，一紙通知打破了這種平靜。由於政府補貼政策變化，我原本每月零美元的歐巴馬醫保，保費 一下漲到了一百四十八美元。對於收入並不寬裕的人來說，每個月多出一百多元並不是小數目，我猶豫了好幾天，反覆計算開支，想著自己這些年幾乎沒生過病，是不是可以暫時不買保險。最終，我還是決定繼續投保。

然而保險公司告訴我，因為錯過了投保期限，新保險要到二月才能生效，也就是說，我將有整整一個月處於沒有保險的狀態。我安慰自己：不過是一個月而已，應該不會這麼巧出事。

沒想到，一月二十五日早上，我突然發現右眼看東西不對勁。起初我以為只是疲勞，可症狀愈來愈明顯，視線裡出現異常。我心頭一緊——眼睛的問題不能拖，當天我就去了急診室。此前我曾陪伴照顧的一名老人夜裡去過急診，那次從晚上等到凌晨，足足七、八個小時才見到醫師。因此走進急診室時，我已經做好了長時間等待的準備。

出乎意料的是，這次非常順利，登記後不久就被叫進去檢查，醫院不僅提供翻譯設備，還安排了現場翻譯協助溝通。醫師詳細檢查後告訴我：「妳的右眼視網膜破裂了。」聽到這句話，我心裡猛地一沉。

醫師接著解釋，幸運的是，目前只是破裂，還沒有發生視網膜脫落，暫時不需要手術，也不需要藥物治療，只要回家休息並密切觀察即可。那一刻，我懸著的心總算放下了一半。

然而另一半焦慮很快又冒了出來——我沒有保險。離開前，我向醫院工作人員說明了自己的情況，擔心醫療費用會不會很高，工作人員平靜地說：「您現在不用付款，帳單會寄到家裡。」走出醫院時，加州的陽光依舊明亮，我卻有些忐忑。病情沒有惡化固然值得慶幸，但想到未來可能收到的帳單，心裡仍然七上八下。

一個月後，帳單果然來了，一千四百八十一元，雖然早有心理準備，看到數字時還是忍不住倒吸一口氣。我打電話給醫院，說明自己當時正處於保險空窗期，希望能夠申請減免。沒想到工作人員很快幫我辦理了折扣，帳單降到了六百五十元。

原以為事情已經結束，一個月後又收到醫師單獨寄來的帳單。我只好再次打電話溝通，最終也成功降到了六百八十元。

經歷這件事後，我才真正明白，意外從不會提前預約。那一個月的保險空窗期，我原本覺得不過是生活中的一個小插曲，卻偏偏遇上了眼睛出問題。幸運的是，視網膜沒有脫落，我得到了及時治療；最終的帳單沒有超出自己能夠承受的範圍。

很多時候，我們總以為風險離自己很遠，直到某一天，一張醫院帳單、一場突如其來的疾病，才讓人意識到，生活中的許多保障，並不是因為每天都會用到，而是為了在意外來臨時，給自己留下一份安心。

如今想來，那一個月雖然沒有保險，卻給我上了一堂關於風險與健康的課。