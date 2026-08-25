那天，我們開車趕往「挪威 小鎮」，天氣晴好，空氣中瀰漫著一股淡淡的鹹腥海風味。其實美國並無官方的「挪威小鎮」之名，而是華盛頓州有數座以挪威移民 文化為特色的社區，最著名的莫過於波爾斯波（Poulsbo），即是人們長期以來稱作的「小挪威」。

波爾斯波位於華盛頓州基沙普縣（Kitsap County），距西雅圖 （Seattle）約二十五英里，十九世紀由挪威、瑞典移民定居於此。如今依然保留著北歐木構建築風格，有挪威國旗裝飾、維京主題節、挪威餐廳等等。

說是小鎮，波爾斯波比我想像中的小多了，主街大概兩百米長，街道兩旁的房子色彩有深紅、明黃、靛藍等。此外，好些房子屋頂上有龍狀的雕像、尖尖的木雕裝飾，同行朋友開玩笑地說：「看顏色，再看圖案，真的有幾分維京海盜的氣息。」

在小街慢行觀看，正好見到一家骨董店的櫥窗展示航海鐘表和老式羅盤，推門進去，銅鏽味混著舊木頭的氣息撲面而來。玻璃櫃躺著各式各樣的航海鐘，角落有個六分儀，黃銅邊框已經氧化成了暗綠色。老闆是一個頭髮花白的年老白人，他見我留意六分儀，認真地說：「那是十九世紀末的物品，挪威水手用過的。」

我買了一個小小的航海懷表，表殼有點磨損，背面刻著看不懂的文字。老人用牛皮紙包好，遞給我時又說：「這是有故事的東西。」

離開小店，迎面而來幾個年輕華人，一個年輕人指著街角的紅色電話亭說：「上次去挪威卑爾根（Bergen）旅行，與現在所見的差不多。」另一個女孩接話說：「卑爾根別稱歐洲文化之都，但我覺得比不上這個好看。」眾人開心，紛紛舉起手機拍照。

小鎮中心有一家叫Sluys的麵包房，聽說那家挪威移民當年定居此地即已開店，現在傳至第四代。肉桂的香氣撲鼻，玻璃櫃檯擺著各種糕點，最出名的是肉桂捲。

我買了一個即時品嘗，肉桂捲甜得恰到好處，麵包鬆軟，糖霜在嘴裡化開，有一種樸實的味道。

海邊有條步道，沿著碼頭延伸，遊艇桅杆林立，海水拍打著堤岸。不遠處有個獨自坐在長椅上的年老白人望著海灣出神，他的臉上皺紋如雕刻，主動開口說：「我來自波士頓（Boston），不過我的祖父母是從挪威來的。我第一次到這裡，誤以為回到了自己的故鄉。」

他接著又說：「我每年都來波爾斯波，單純來看看海，懷念過去，覺得十分有意思。」老人起身離開時，朝我揮揮手說：「享受你的快樂旅行吧。」

波爾斯波地方雖小，但有特色，用兩個小時逛完了。而今那隻航海懷表，我放在書桌上面，偶爾拿起來上上弦，每次聽到嘀嗒嘀嗒的走動之聲，讓我不由自主地想起了挪威小鎮，還有坐在長椅上來自波士頓的老人。

波爾斯波不是挪威，但是充滿挪威氣息與風情的小鎮，確實值得遊覽。