每周到鑽石吧活動中心（Diamond Bar Center）上運動課時，偶爾會遇見一對年長夫妻，先生總是坐在教室的一個角落，有時打盹，有時安靜地等著太太；太太在教室裡上課、活動，他就在一旁等著。那個畫面很平常，可是看久了，便會覺得是一種安靜的陪伴。

偶爾和那位太太聊天，才知道她每天都需要照顧先生生活中的一切，她自己年紀也大了，照顧起來並不輕鬆。說起這些時，她沒有抱怨太多，只是淡淡地說，先生現在變得很黏她，去哪裡都要跟著。

有一天課後，我看見他們夫妻從室內一路走向停車場，先生走得很快，一直往前走，像是忘了身後還有人。走了一段，他忽然停下腳步，轉身向後尋找，嘴裡不停地說著話，聲音含糊，旁人聽不太懂，只看得出他像是在找人，有些著急，也有些茫然。

停車場外的陽光很亮，他的聲音散在空氣裡，像一句沒有被接住的話。過了一會兒，太太從後面快步追了上來，她看見先生，口氣有些急，也有些好氣又好笑：「你讓我找不到，原來你在這裡。」說完，她很自然地牽起先生的手，又像叮嚀，也像責備地說：「你再亂跑，就找不到人帶你回家啦。」

先生聽了，嘴裡咿咿呀呀地笑著，那笑容很單純，像一個走失的孩子，終於看見了熟悉的人；也像一個在歲月裡走遠的人，又被太太輕輕牽了回來。我看著他們手牽著手往停車場走去的背影，心裡湧起一種說不出的感動。

「少年夫妻老來伴」這句話，過去對我來說，只是一句聽過許多次的老話，那一天，我才真切地感受到，原來這句話是有畫面的。它沒有鮮花，沒有掌聲，也沒有什麼動人的對白，卻在平常的一牽一念之間，讓人心頭一熱。

只是，這個畫面並不只有溫柔，也有辛苦，我知道，太太那雙牽著先生的手，不只是浪漫，也是照顧。台語裡形容妻子，常說是「牽手」，那天看見太太牽著先生慢慢往前走，才覺得這兩個字真有意思。年輕時，她的手也許牽著孩子，怕孩子跌倒，怕孩子走失；年老了，孩子長大了，她又牽起先生的手，怕他走太快，怕他找不到她，怕他一個人不知道怎麼回家。原來「牽手」不只是稱呼，也像是女人一生裡溫柔的陪伴與牽掛。

我也想起一首台語歌「家後」。年輕的時候，曾經為這首歌的詞意感動流淚，到了某個年紀再回頭想，才知道當年的眼淚，不只是被歌詞打動，而是心裡早已隱約懂得，人生走到最後，能有人相伴是福氣。

那天的畫面很短，短到也許只是幾分鐘的事。可是我離開後，心裡一直記著先生那個咿咿呀呀的笑，和太太牽著他的背影。

年少時，我以為愛是心跳；年長後才懂，愛也可能是——在人群裡找得到你，念你幾句，然後陪你慢慢回家。