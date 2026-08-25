約書亞樹國家公園內的抗旱仙人掌叢。（圖／作者志堅提供）

去年，我們一班退休 老友駕車自由行，暢遊法國、德國 與瑞士 ，一路上既品嘗異國美食，又領略歐陸風光與文化，由鄉村到城市均大豐收，大大提振了外遊興趣。

乘飛機返回美國途中，俯瞰窗外，才察覺美國本土四十八州幅員遼闊，比歐洲大陸有過之而無不及，許多地方我們從未踏足，似乎太疏忽了，尤其各州皆有舉世聞名的景點與國家公園。趁著遊興未消，何不結隊繼續探索？若採取同樣的自駕模式，說不定收穫會比歐遊更豐碩。

老友黃醫師剛買了一輛油電混合車，熱愛駕駛的他興高采烈來電：「我們何不先就近來趟南加州國家公園遊，試乘我的新車？」有了先前的美好經驗，我和內子欣然答應。黃醫師笑說：「遊加州國家公園與遊歐洲不同，要把期望降到最低，才能找到驚喜，重要的是回到大自然。」

說來慚愧，居住加州四十多年，我們竟從未踏足南加州的國家公園。這次能乘新車同遊，實乃一快事。

我們首站來到約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）。經過六十多英里車程駛入園內，只見一望無際，公園面積達八十萬英畝，位於棕櫚泉（Palm Springs）沙漠山區，是一片未開發的荒野，置身其中，人頓覺渺小。

園內四面環山、樹木稀疏，僅靠一條蜿蜒的柏油公路與不起眼的路牌指引；要不是有公路引領，走進去極易迷失方向。

再深入二十英里，山野逐漸轉為布滿尖銳碎石與沙礫的荒蕪之地，極其乾燥。黃醫師停下車說：「這是第一個景點，地表上最乾、最貧瘠的地方。」眼前的碎石約五至十磅重，三尖八角，毫無大型岩石，環境乾旱至極，連行坐都困難。

黃醫師感嘆，對比這般環境，方知自身幸運，這讓他想起摩西登上西奈山（Mount Sinai）領受十誡的故事——也許上帝正是要摩西體會極端環境，悟出與自然和諧的重要。這也讓我聯想到中國佛教的苦行僧，同樣在極苦中尋找平衡，悟出無我、無求的境界。

繼續前行轉入山路，環境驟變，嶙峋碎石化為鋪滿黃沙的平原，一種奇怪的植物映入眼簾。黃醫師介紹：「這是第二個景點，抗旱仙人掌叢。」這種植物莖部粗壯嫩綠、布滿針毛，能儲存大量水分，即使乾枯也不倒下；在大自然中，微小的種子經過千百年磨練，也能在惡劣環境下生存。人類並非生活在如此匱乏的環境中，實在沒有不能活下去的理由。

從荒涼貧瘠到充滿生機，同一公園內的強烈對比，令人讚嘆大自然的奇妙。

駛過數個大轉彎與山嶺後，我們來到第三個景點：圓滑岩石堆。這裡堆疊著無數巨大岩石，奇怪的是每塊都圓滑無角，宛如鬼斧神工。黃醫師說，這些巨石歷經千百年風雨侵蝕，正如人生經歷磨練後，褪去尖銳稜角，變得圓融與和諧。

一趟國家公園自駕遊，在黃醫師的指引下，我們不僅欣賞到意外奇景，更上了一堂深刻的人生哲理課，滿載而歸。