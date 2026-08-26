暮春四月，我們參加旅遊團來到瑞士 ，在阿爾卑斯山區裡徜徉數日，但覺處處春光如畫，彷彿進入了人間仙境。

琉森（Lucerne）是瑞士中部的一座城市，位於阿爾卑斯山脈的北麓，遊琉森湖（Lake Lucerne）是遊客必選的旅遊項目。我們上了遊船駛向湖心，只見遠處的雪峰銀光閃閃，在藍天的襯托下分外妖嬈；近處山巒起伏、綠樹葳蕤，座座紅頂白牆的小屋坐落其間，有如世外桃源一般。遊客們紛紛拿起手機，把這美景拍攝下來。

遊船繼續向琉森湖深處駛去，此時湖面漸覺開闊，遠處群山次第展開，山頂雖白雪覆蓋，山腰則綠意盎然。站在遊船的露天甲板上，湖風霍霍，天水一色，在斜陽的映照下，萬物好像披上了一層金色的薄紗。遠處一個個湖畔村落小鎮在緩緩掠過，偶爾會看到一些牲畜在岸邊低頭喝水，一些農夫在田野裡辛勤勞作，不時有幾隻白色水鳥在藍天掠過，為湖光山色增添了幾分活潑動感。

翌日一大早，我們乘坐旅遊大巴前往英格堡（Engelberg），汽車在阿爾卑斯山深處的峽谷中行駛，一路上車窗外盡是大片青綠的草地，千萬朵小黃花點綴其間，令人心曠神怡；而層疊起伏的山巒上林木茂盛，有的青黃，有的深綠，構成一幅幅色彩豔麗的圖畫，更遠處的山峰白雪皚皚，在藍天下巍然聳立；不時山坡上出現幾座農舍，為這大自然美麗景色增添了幾分人氣。

鐵力士峰（Mt. Titlis）位於英格堡不遠處，是瑞士中部最高的遊覽勝地，海拔為三千兩百三十九米。大家乘坐索道纜車到山頂，瞬間被其壯闊的景色所震撼。只見遍地白雪，四處冰封，頭上藍天也似比往日低矮，伸手便可觸及，極目四望，腳下座座雪峰連綿起伏，猶如萬馬奔騰，勢似萬鈞。遠方地平線處隱約是一馬平川，那裡應該是歐洲平原之地。

鐵力士峰還是一個滑雪勝地，那裡有一個滑雪場供滑雪愛好者一展身手。只見雪地上豎立著條條標桿之處，有不少人在那裡活動，他們中有的是初學滑雪者，正小心翼翼地按照教練的指導練習；有的則是滑雪好手，揮動著雙手在雪地上動作優雅地旋轉滑行；更有幾位滑雪高手，彎著腰從陡峭的雪坡飛速下滑，其颯爽矯健的身姿不禁讓人喝采叫好。

第三天我們離開英格堡，旅遊大巴繼續蜿蜒在阿爾卑斯山區，車外的風光也從翠綠的草原逐漸變為茂密的叢林，遠處雪峰高聳，兩旁山巒起伏，景色很是優美。不久駛上一段上坡路，斜度相當大，約半個多小時汽車就爬升到一千多米高，中間穿過不少山洞和小隧道。

大巴來到聖伯納德山口（Great St Bernard Pass），進入六公里長的山口隧道，出了隧道便是阿爾卑斯山的南麓，公路的路牌都成了義大利文。此時車外景色綠意更濃，連接兩面山腰的橋梁不時在眼前掠過，明顯感覺到汽車正在走下坡路。

旅遊大巴離開盤山路後，駛上了高速公路，這一區是義大利語的瑞士區，風貌也明顯與法語區和德語區不同，依山而建的木頭房子變成了水泥鋼筋樓房，再沒有那種童話般景色的感覺。此時距離義大利米蘭市中心，已不到一百公里了。