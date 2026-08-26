作者兒子背著攝影裝備，在濕地耐心守候。（圖／作者採薇提供）

周末原本打算帶老爸出遊慶生，沒想到臨出發前，他接到公司邀請，要做一場重要簡報，只好留在家裡埋首準備。我和兒子則照原計畫去了里奇菲爾德國 家野生動物保護區（Ridgefield National Wildlife Refuge）。

自從迷上自然攝影，兒子每次出門都像執行任務，相機、長鏡頭、水袋、背包樣樣不少，最近又添了一支微距鏡頭和一個碩大的柔光罩，整套裝備背在身上，遠遠看去像個全副武裝的野外研究員。

到了濕地，他幾乎沒有多看風景一眼，便開始低著頭搜尋目標。我原以為他會先找鳥，沒想到卻停在一叢葦草前，對著一片葉子遲遲不肯離開。原來，一隻只有拇指大小的綠色樹蛙，正從葉片後面悄悄探出腦袋，牠像是躲藏，又像是在打量我們，一雙圓圓的眼睛帶著幾分好奇，也帶著幾分戒心。

兒子蹲下身，一點一點調整角度，改變光線，耐心等待樹蛙轉頭、擡眼。拍一張、看一眼，再拍一張，反覆嘗試。我站在一旁，看著他專注的背影，忽然覺得，比起那隻小小的樹蛙，更吸引我的，是那個願意為了一隻樹蛙停下腳步的人。

於是，我把鏡頭轉向了他。鏡頭裡，他背著沉甸甸的背包，身體微微前傾，眼睛緊貼觀景窗，彷彿世界只剩下眼前那一片葉子。那份專注，像極了做研究的人——只是研究的不是公式，也不是數據，而是自然裡每一個稍縱即逝的生命瞬間。

我忽然想起，此刻留在家裡的老先生，大概也正坐在電腦前，一遍遍修改投影片，推敲每一張圖表、每一句講稿，希望隔天的簡報更加完整。

一個研究昆蟲、青蛙和光線，一個研究資料、規範和演講。而我，則喜歡研究人。

我喜歡看一個人因為熱愛而專注的模樣，喜歡記錄那些人與自然相遇的瞬間，也喜歡把一家人各自忙碌、彼此陪伴的日常，慢慢寫成故事。

有人說，幸福是一起去看遠方，可我愈來愈覺得，幸福未必總是同行，而是彼此都有自己熱愛的事，也願意支持對方去投入。同樣是生日前的幾天，一個在家準備演講，一個在濕地追逐樹蛙，而我，既拍下了樹蛙，也拍下了追逐樹蛙的人。

人生到了這個年紀才明白，各有各的研究，各有各的熱愛；而最珍貴的，是我們都知道，無論研究什麼，回頭時，家人一直都在。