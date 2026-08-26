在南加州 職場打拚了三十年，我終於在二○二三年退休 ，正式展開夢想已久的退休生活。退休後要做什麼？有人旅行、有人重返校園、有人投入志工，我卻只想睡到自然醒，過著悠閒自在的日子。然而，人生往往不照劇本走。

話說大孫女出生四個月時，老公自告奮勇當保母，極盡寵愛，祖孫便建立了深厚感情。她眼裡只有阿公，什麼事都找阿公，兩人的強大連結是我這個阿嬤無法介入的領域，我極度懷疑她是阿公的「前世情人」下凡來。

直到三年多後，二孫女也下凡了，這時我退休加入「帶孫戰場」，和老公一周五天一起照顧她倆。

可愛的妹妹個性較強，總想一人獨占阿公，只要阿公抱著姊姊，她立刻擠過去，還動手推開姊姊；若阿公抱著她，看見我走近，就會揮舞著肥嫩似藕的小手，著急地喊著「No，No」，不要我靠近爭寵。我百思不解：這個阿公前世到底有多少情人啊？

數月後，住在外州的小兒子添了個小龍女。三個月大時，我飛去幫忙三周，小孫女特別喜歡和我對望、擠眉弄眼，咿咿呀呀個不停。我當下就決定，等她一歲回加州玩時，一定要把阿公藏起來。

每天陪著孫女，常會勾起三十多年前撫養兩個兒子的種種回憶，比較著他們不同的個性與成長軌跡，也常驚嘆這代孩子的理解力與智能發展都勝過我們當年。

雖然每天餵飯、陪玩、收玩具，累得腰痠背痛，總盼著周末放假；可一到周末，卻又開始想念她們，期待周一的相聚。原來，帶孫雖然辛苦，卻也是最好的心靈療癒。

大孫女五歲時，正值想像力噴發的年紀。有一次阿公接她下芭蕾課，她忽然問：「阿公，你什麼時候要回台灣？要不要再回去一下？」阿公說：「我才剛回來，回去妳不是會哭嗎？」她一本正經回答：「可是你回去時，媽咪來接我就會帶我去喝波霸奶茶。看，就是路邊那家，我很喜歡。」說完大概怕傷了阿公的心，又趕緊補一句：「不過阿公，你留在這裡也很好啦。」童言童語，讓人哭笑不得。

還有一次，兩姊妹在阿公書房玩黏土。大孫女突然問：「阿公，你跟阿嬤有結婚嗎？」得到肯定答案後，又追問：「那你為什麼沒有戴戒指？」阿公說放在抽屜裡弄丟了，她便說要用黏土做一枚新的給阿公。

沒想到傍晚送走她倆後，阿公發現失蹤已久的結婚戒指竟大剌剌地躺在桌面上。原來，她們早把書房抽屜當成尋寶基地了。

上「帶孫戰場」後，要在忙碌的時間表裡挑戰自己的體力與耐心，還要學習與老公磨合帶孫理念，從而在這場人生重心的轉移中，重新體會家庭傳承帶來的幸福感。孩子長得很快，祖孫間的情感需要一天天陪伴才能累積。再過幾年，她們終將長大，不再需要我們時時守候，但慶幸的是，在她們最需要陪伴的童年，我們沒有缺席。

如今我明白，退休後最值得投入的，不只是自己的夢想，更是陪伴家人的時光。這份看似忙碌的「甜蜜負擔」，其實是退休人生最珍貴的一筆投資，也是我最滿足的收穫。