曾在波士頓 （Boston）的衛星城市列克星敦（Lexington）住了七年，那七年，沒有波瀾起伏之大事，只有天天望子成長的天倫之樂。

列克星敦和鄰城康科德（Concord）都是歷史名城，每年七月慶祝國慶日，許多打扮成分鐘人（Minutemen）的民兵就會荷槍上街遊行，讓大家勿忘歷史。一七七五年，麻州 自衛的民兵和英軍在田野中緊張對峙，忽然不知哪邊一聲槍響，神經繃緊的雙方馬上呼應槍聲，劈劈啪啪向對方開槍，兩邊因此對打起來，從此，獨立戰爭就這樣開始了。

當年我們選擇搬進這名城，除了響噹噹的歷史背景，還有就是它出名的好學校。在小城住下後，廚房裡很快就出現了另一名角：雞龍蝦（chicken lobster）。

記得到達列克星敦的第二天，朋友就送來幾隻龍蝦，小小的，每隻只有一磅重。他說：「這是這裡最有名氣的雞龍蝦，肉鮮嫩，只要煮八分鐘，千萬別煮太久，然後沾著融化的奶油吃，絕對是難忘的人間美味。」那晚上，我們全家四口加上同行的阿姨，把幾隻龍蝦吃得只剩光溜溜的殼，四歲和五歲的兒子也分嘗到他們人生的第一餐海味。大家都不約而同地點頭讚美。

雞龍蝦叫得順口，七年來，從來沒過問為什麼叫雞龍蝦，而不是鴨龍蝦。查了谷歌才知道，「雞龍蝦」是新英格蘭地區對體型較小、較年輕龍蝦的傳統稱呼，通常只有一磅左右，肉質格外鮮嫩。

有次父親來訪，我興致勃勃地請他吃這人間美味，父親卻說：「我女兒居然不知我對海鮮過敏。」聽不出口氣中有沒有責備，我已一陣忙亂在冰箱中尋找他可以吃的菜餚。沒想到後來我到了他的年齡，也對各種蝦過敏，遺傳基因作祟又一見證。

「龍蝦餐」成了當時請客的方式之一，勤快的主人，把鮮嫩的龍蝦切段，配以蔥、薑大火快炒，吃得大家讚不絕口，口齒留香，主人被讚，自然暈陶陶。懶惰的主人如我，一次買十多隻雞龍蝦，桌上鋪了報紙，一人面前一隻煮了八分鐘紅通通的龍蝦，一小碟融化的奶油，也吃得賓主盡歡。

公司的夏日聚會常在沙灘舉行。沙上挖個大坑，放入許多黑煤，點燃後，鋪上一層沙灘上撿到的海帶、海草，然後把大批龍蝦放在上面，再把海帶及海草蓋在上面，燜熟的龍蝦帶有海帶味。員工站在沙灘上，烈日下，人手一隻雞龍蝦，吃相狼狽，互相嘲笑，也別有一番野趣。

剛搬到加州時，常常想念東部濃濃的學術氣氛、東部的好朋友，也會常常想到雞龍蝦。終於，加州的陽光和大螃蟹，取代了麻州的白雪和雞龍蝦。

白雪已離我遠去，雞龍蝦卻仍然會在記憶中徘徊。