那年我四十八歲，正卡在人生的「中年夾心餅」裡。白天在博伊西（Boise）市中心一家軟體公司埋頭苦幹，團隊裡九成是白人同事，他們總是準時五點下班去滑雪或釣魚 ，我卻還在除錯最後一行程式碼，只因為腦袋裡永遠響著父親從台灣帶來的聲音：「認真工作，才對得起自己。」晚上回到我們位在北區（North End）的兩層小木屋，博伊西河就在後院不遠處，山風帶著松香，卻吹不散我一身的疲憊。

兒子小凱，今年十年級，就讀博伊西高中。他從小在美國出生，臺中文只會說「吃飯了嗎」，英文卻溜得像本地白人小孩。以前他總黏著我，要我抱抱、講「三國演義」給他聽，現在呢？簡直像換了個人。

那天我拖著疲憊的身子進門，客廳燈亮著，電視在播NBA。小凱窩在沙發上，穿著他最愛的那件博伊西州立大學野馬隊（Boise State Broncos）的連帽衫——不是我幫他挑的，是他跟白人同學一起去球賽買的。我習慣性地開口：「功課寫完了嗎？SAT模擬考的分數呢？」他頭也不抬，冷冷甩出一句：「不要一直念我，超煩的。」

我心裡一陣火往上衝，卻想起最近讀到的那些文章——青春期的大腦正在重建，情緒中樞先成熟，理性控制區還在施工。他不是討厭我，他只是在測試邊界。我深呼吸，把那句「我都是為你好」吞回去，改口：「你餓了嗎？爸去弄點吃的。」他愣了一下，眼神裡的抗拒稍微鬆動，卻還是丟下一句：「我就是不要，你明白了嗎？」

我沒再追問，轉身進廚房，煮飯的時候，我想起這幾年在博伊西的日子。華人家庭本來就少，我們這一帶的白人鄰居大多是保守派的基督徒家庭，周末帶孩子去打橄欖球、露營。小凱的同學裡，有白人男孩放學就開車去山裡越野，我卻希望他周六去中文學校、周日補習微積分。文化衝突像無聲的戰場，他們笑我「工作狂亞洲爸」，我看他們「太鬆散」。小凱夾在中間，愈來愈常說：「爸，你不懂，這裡不是台灣，也不是中國，這是愛達荷州。」

那天晚上，我沒再問成績，也沒進他房間「檢查」。我只是敲門，輕聲說：「房間你自己整理就好，我不碰你的東西。除非有危險，不然爸不會亂翻。」他隔著門嗯了一聲，聲音裡少了火藥味。

接下來的幾周，我試著把身分從「管理者」切換成「合夥人」，不再命令他穿我挑的衣服（那件我覺得「得體」的襯衫），改問：「你想穿這件去學校，還是那件？外面冷，你自己決定。」我減少了「你怎麼又不聽話」的責備，多說「今天過得怎麼樣？想聊聊嗎？」有時候什麼都不說，只是周末一起去博伊西河邊散步，看野鴨游水。關係比教育更重要——這句話我現在真正體會到了。

當然不是一夜之間就和好，他還是會頂嘴：「你們應該有自己的生活，不要理我。」我心裡還是會痛，但會提醒自己：這是艾瑞克森（Erik Erikson）所說的「建立自我認同」過程。他必須從我這個亞洲父親的影子裡走出來，才能在這個白人為主的城市裡，找到屬於自己的位置。

有天晚上，他主動走出房間，坐在餐桌旁，吃我做的炒飯（雖然他還是比較愛披薩）。他忽然說：「爸……我今天跟同學去打球，他們問我為什麼你總是那麼嚴。我跟他們說，你是因為愛我，才會這樣。」

我鼻子一酸，沒說話，只是拍拍他的肩。窗外是博伊西典型的夜空，星星清晰得像在台北看不到的。身為華人父親，在美國西部小城拉拔孩子，我學會了最難的一課：有時候，什麼都不做，才是真正的愛。

我有更年期，他有青春期，我們都在同一個屋簷下，慢慢學會互相尊重，關係沒有破裂，教育就還有機會。等他長大後，說不定會回頭感謝這個「曾經很煩的亞洲爸」——至少，我是這麼相信的。