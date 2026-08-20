在新竹的風裡長大，從小習慣那帶著微風的黃昏，但新竹的風有時是熱的，在夏日裡仍然難耐。移居海外來到矽谷 （Silicon Valley），或許是緯度的關係，才終於感受到一年四季微風徐來的清涼感；因為那清涼，使得矽谷的風是那麼地自在，又帶點洋洋得意的姿態。

一早再度與另一半走在伍塞德（Woodside）的森林裡。那是周六的上午，另一群登山客已在公園裡等待集合，大部分是白人，也有三個亞洲人，等待中，他們輕鬆地交談著。

我們徑自走進山道，是仲夏的六月了，涼爽的山風卻仍然靜靜地吹拂著肌膚與髮梢。山徑蜿蜒，路寬只容三人同時前進，由於山徑甚多，我們走了兩個小時，只看到一對年輕夫婦帶著一對小男孩。

那對小男孩就在山徑上自由頑皮地奔跑，一會兒找尋樹叢裡的小蟲，一會兒尋找可以當拐杖的樹枝，他們的父母就在身後，當他們前後移動的基地。由於森林極大，沒多久，一家四口就消失在我們的視線之中。

沒有其他人的山徑，森林忽然間靜了下來，遠處可以聽到烏鴉的啼叫，令人喜愛的紅木林則總在不經意間出現眼前。我們就像孩子一般，在無人的森林裡自在前進，無拘無束。

另一半的性格多變，有時他又像是個智者，任我詢問各種問題。他穩健的腳步，不急不徐，我則安心地跟隨著他的腳步。我問他科技，考問他股市，再詢問女兒考研究所的現況，他穩穩地回應，也都給了我滿意的答覆。

樹林在山徑的兩旁靜靜地傾聽我們的對話，不做任何回應，葉兒在枝頭微微地搖盪，山嵐則神祕地在樹林高處渲染。

走著走著，我們終究還是流汗了，陪襯著空氣中的涼風，感覺卻是剛剛好，衣服仍是乾而輕鬆的，頭髮則帶著點汗水。我們停下來，喝口水，吃塊餅乾，再環顧四周一會兒，然後繼續前進。

每個周六，我們都給自己這樣一趟森林之旅，給自己一個逃遁塵世的時間。山路的盡處，是一個公園，每周都有愛好烤肉的人在公園生火烤肉，在這夏涼的季節裡烤肉，想必他們也是舒服的。再往前走，就是停車場，我們將車開出，經過伍塞德的小小城鎮中心時，感覺自己又再度回到紅塵。