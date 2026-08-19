每年赴荷蘭庫肯霍夫（Keukenhof）觀賞鬱金香，今年不捨近求遠，就到比利時布魯塞爾（Brussels）以西約九公里的大花園村（Groot-Bijgaarden）觀賞它們吧！

高挺俊俏的荷蘭人愛花，高調地把整個國家打扮得花枝招展，大賺觀光財；有花堪折直須折，折了就趕緊送到機場，行銷全世界，大賺賣花財。精幹堅韌的比利時弗拉芒人（Flemish）也愛花，低調地在眾多城堡、修道院裡養花蒔草，獨自觀賞、製藥、釀酒，不對外開放。

荷蘭人融合古日耳曼民族分支弗里斯蘭人（Frisians）、撒克遜人（Saxons），弗拉芒人融合古凱爾特民族（Celts）分支貝爾蓋人（Belgae）、古日耳曼民族分支法蘭克人（Franks）。前後者各居史稱北、南荷蘭地區，各信新教、天主教，曾互看不順眼，但上世紀末將各自稍異的方言合稱為荷蘭語，以利推廣而和諧。

大花園村裡有一座始建於十二世紀的大花園城堡，其周圍十四公頃的花園裡栽種四百多種鬱金香、三十多種風信子、六十多種水仙、六十多種其他鱗莖等，每年四月初開花展，展期一個月。

赫見傳說中的黑色鬱金香，它們在法國文豪大仲馬的「黑色鬱金香」裡是神祕的，陪伴誠實的主人翁鋃鐺入獄，熬過生死劫；是高貴的，孕育出雋永的愛情；是昂貴的，獎金高達十萬金幣。一六三四年起，這黑寶石躍為最昂貴的期貨，引領一場荒謬的鬱金香狂熱（Tulpenmanie），一六三七年導致金融風暴。如今它們跨越時空，靜靜地挺立在眼前，感覺很奇妙。

還見被強風吹彎的各色各樣鬱金香，雖無挺立的賣相，卻別具風味。花如其人，庫肯霍夫的鬱金香挺立、豔麗，如著豔彩傳統服飾的高挺荷蘭人，十七世紀時在國際舞台上曇花一現般大放異彩；大花園村的鬱金香彎而不屈，如堅韌的弗拉芒人，在自己的家園裡堅守崗位，抵禦外侮。

雄偉的城堡、古樸的石橋、廢棄的廊柱、華麗的馬車、花飾的孔雀、平緩的河流、豔彩的山坡、蜿蜒的土路、寬敞的溫室，美不勝收。沉浸在花香裡，卻不見木鞋、風磨坊、噴水，才恍然醒悟到，這裡不是荷蘭。

其實鬱金香的豔麗是人工的，藉病毒感染導致變種而得的，不見得美過自然成長的淡雅原生花；就像有些美顏也是人工的，藉肉毒桿菌導致除皺而得的，也不見得美過麗質天生的素顏。