作者坐在「薯片岩」上留影。（圖／作者呂鈺凡提供）

兒子傳來一張照片，我把它收進手機的相冊裡，一個願望在我心中產生。

那一年，他在爾灣 （Irvine）念大學。照片的背景是湛藍的天空，小兒子坐在一塊形如飛機機翼的岩石上，他目光炯炯注視前方，整個身子在岩石的尖頭上。我一看，真擔心下一秒這塊薄如蟬翼的石頭會斷裂。

因為擔心，我馬上打電話詢問，兒子說那是南加州 著名的薯片岩（Potato Chip Rock），看似脆弱，承重力極強，是南加州著名的徒步打卡地。我驚奇不已，頓時閃過念頭，也想坐一坐那塊自然界鬼斧神工的薯片岩。

願望在心底存得夠久，就會變成腳下的路。終於，趁著去參加兒子畢業典禮的機會，我提出順道去聖地牙哥 （San Diego）波威市（Poway），看看伍德森山頂峰（Mount Woodson Summit）的薯片岩。到達那一天，天空烏雲密布，不像照片裡那樣一片純藍色，黑雲低低壓在波威湖（Lake Poway）的湖面上空，為這片曠野增添了幾分神祕感。

我們停好車，整好裝備後開始登山，這趟行約四英里的山路，預計步行三、四小時。山路蜿蜒延伸，隨著海拔漸漸升高，周圍景色逐漸變得夢幻起來，我們彷彿走進了奇岩仙境，濃霧瀰漫山間，那些巨大的花崗岩怪石若隱若現。也許是肚子有些餓了，又或許是那片傳聞中的「薯片」實在太有魅力，走著走著，眼前的世界竟然變成了一場「饕餮盛宴」。

路邊那些原本冰冷堅硬的巨石，在霧氣中愈看愈像食物。一會兒，遠處山坡上冒出一顆碩大飽滿的「壽桃」；一會兒，路邊又出現一顆剛出爐的大包子；一會兒，山坡上堆了幾顆馬鈴薯；最後，居然看到一個形似漢堡的巨大岩石。

一路驚嘆，一路拍照，我們轉過一道又一道彎，終於，那「薯片」出現在濃霧盡頭，它懸空伸出，薄得令人驚嘆。我們一邊排隊，一邊站在岩石下尋找樂趣，伸出蘭花指，隔空做出一個要拿「薯片」的俏皮動作。輪到我時，大概是兒子照片給我的印象太深刻，我戰戰兢兢爬上岩石，中規中矩坐在岩石的同一個位置上，拍了張一模一樣的照片。

離開時我回眸，驚喜發現，幾名青春亮麗的女孩正盤腿坐在那薄薄的薯片岩上，神情自在地做著瑜伽，剛柔並濟的身姿，在濃霧與剛硬巨石之間，美如一幀現代行為藝術畫。

回程途中，雲霧散去，陽光灑滿大地，給「漢堡」和「馬鈴薯」塗上一層焦糖色。美景如美食，想像愈豐富，飢餓感愈強，腳步也不自覺加快。不久，我們回到波威湖畔，眼前景色與出發時截然不同，藍天白雲，湖面波光粼粼。

我們坐在湖邊，當我把一塊薯片放入口中時，嘴角不禁上揚，腦中浮現出人們在那「薯片」上擺出各種姿勢拍照的情景。如今，只要看到薯片，就會想起南加州大地上那塊神奇的薯片岩。