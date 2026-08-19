出生在加州爾灣 （Irvine）的孫兒龍寶滿周歲了。我們早早就從中國帶來了「抓周」儀式的必要道具，比如書籍、毛筆、算盤、鋼琴、金碗、魯班鎖、攪蛋器、銀行卡、麥克風、聽診器、遙控器、高爾夫球等，這些道具每樣都代表一個寓意，預示寶寶未來可能的意趣或志向。抓周儀式，圖的是吉祥和開心，其實質，是長輩對家庭新一代成員的滿滿祝福和殷切期許。

這天，奶奶早起準備生日宴的所有菜餚，我與兒子一起布置抓周儀式的背景牆、整理客廳，兒媳帶龍寶玩耍拍照。雖然身在美國，沒有中國大擺生日宴時的熱鬧場景，但瀰漫在室內的溫馨氣氛，也足以讓我們的幸福感洋溢出來。特別是兒子的博士導師、如今的大學同事Demetri先生一家也從洛杉磯 趕來登門道賀，與我們一起分享小寶貝的重要時刻，真是令人欣喜。

龍寶今天被幸福包圍著，雖然他並不知道這是自己的大日子。他已經忘記滿月時Demetri一家也是這樣帶著許多禮物來看他的，今日重逢，龍寶看到陌生面孔，一開始還是有點排斥的，不過，在Demetri夫人勞艾米和女兒凱莉的逗弄下，龍寶很快就接受了這些友好、友愛的笑容。吹蠟燭、切蛋糕之前，大家圍著龍寶，饒有興趣地看他坐在周歲禮坐墊上究竟會「抓」取什麼物品；兒子、兒媳還打開視頻，讓遠在中國的外公外婆一起觀看「現場直播」。

抓周禮開始了，龍寶第一把毫不猶豫地抓了金碗，大家一陣開心，笑得龍寶詫異地抬頭看看；第二把抓了聽診器，大家頗感意外，但幾乎異口同聲地說好、說very good；第三把，龍寶抓了一隻鋼琴，勞艾米禁不住「哇」了一聲，她對兒媳說：「我多麼希望我的兩個孩子也喜歡鋼琴，但是他們沒有。」

看著龍寶的今日之「抓」，我的眼前浮現出多年前兒子抓周的情形。那天上午，我父母準備了一個桌面大小的笸籮，裡面盛放有算盤、桿秤、書籍、鋼筆、人民幣等物品，我們並沒把兒子放在笸籮裡坐著，而是由我父母扶著他，讓他自己向笸籮裡伸手取物。

兒子抓的是一支鋼筆，我父母開心大笑。我父親是抗戰老兵，年幼時上過私塾，後來再無上學機會；我母親幾乎是文盲，在家是長女，早早挑起生活的重擔；他們二老對後代的期盼首先就是有文化。那一刻，被我用相機定格了，成為我們家一張珍貴的照片。

遙想當年，我的童年雖然有過抓周儀式，也聽我父母多次回憶，但自己並無絲毫印象。父母在世時，總是把我後來的許多境遇與當初的抓周細節聯繫在一起，似乎命運真是那麼神奇應驗。

其實哪有？想我父親年幼時也是家庭的掌上明珠，但少年時代家境突變，從富家公子一夜間淪為寄人籬下的放牛娃；稍大一點就入伍當兵，打過許多大戰、惡戰，最終因傷致殘；他一生命運多舛，及至晚年方享天倫之樂。想他當初抓周時的吉祥徵兆，何曾在他的生命歷程出現過？

又想兒子雖然學有所成，但每取得一點成績，哪一次不是他戰勝自我、努力奮鬥的結果？所以，我對孫兒龍寶抓周儀式的認識，是理性大於感性，享受當下大於寄希望於未知。

話又說回來，尋常人家的一個小小慶典，說到底，就在於尋開心和圖吉利。我為吾孫的任何選擇都感到欣慰，我是懷揣希望的。