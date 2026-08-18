我家住在北卡 夏洛特（Charlotte），後院有三棵桃樹。六年前，我在後院種下幾顆黃桃核，第二年長出兩棵桃樹苗。後來，女兒又買回一株水蜜桃樹，先生把它的枝條嫁接到桃樹上。幾年風雨，三棵桃樹漸漸長高長壯，春來花開滿院，夏至綠蔭如蓋，成了後院最美的一道風景。

每逢春天，桃花如約綻放，深深淺淺的粉紅，把庭院映照得明媚溫柔，空氣裡瀰漫著淡淡花香，蜂蝶上下翻飛，好不熱鬧。到了夏天，枝葉層層疊疊，小鳥穿梭其間，時而停在枝梢，時而隱沒於綠蔭深處，清脆的鳴叫聲讓整個小院都靈動起來。

一天，我舉起手機拍照，先生輕輕托起那根低垂的枝條。撥開層層綠葉，一個鳥窩忽然映入眼簾。鳥窩藏在枝葉深處，由細枝和枯草編織而成，不精巧，卻很穩當。那一刻，我忽然意識到，這棵桃樹不僅屬於我們，也屬於另一群生命，牠們悄悄把這裡當成了家。

這份驚喜，成了我們一家人的秘密，我們默契地選擇遠遠守望，而不是打擾。鳥類天性警覺，任何驚擾都可能讓牠們放棄辛苦築起的巢穴。於是，我們不再靠近，也不去窺探，只希望牠們能夠安心育雛。

女兒像收到了一份珍貴的禮物，興奮地說：「媽媽，我們把小鳥當寵物 養吧。」我笑著說：「好啊。」她買來鳥食和飲水器，每天添糧換水。下班回家，總要先站在樹下仰望一會兒，還翻閱鳥類圖鑑，比對巢材，猜測鳥窩主人究竟是哪一種鳥，那份認真，儼然像一名自然學家。

往年，桃樹總免不了蟲害，葉片布滿蟲眼，果實也常被蛀食；今年卻格外不同，葉色濃綠，果實飽滿，幾乎看不到害蟲。我原以為，這是施了草木灰水的緣故，直到有一天，枝頭傳來一陣歡快的啾鳴，我才恍然明白，那些毛蟲、蚜蟲和小甲蟲，早已成了小鳥最好的食糧。

小鳥默默築巢、覓食、育雛，也守護著桃樹；桃樹舒展繁茂的枝葉，為牠們遮風擋雨，托起一個溫暖的家。一棵桃樹，一窩小鳥，一個小院，彼此守護，彼此成全。從發現鳥窩那天起，每當聽見枝頭傳來幾聲清脆的鳥鳴，我便覺得這個尋常的小院多了一份生機，也多了一份歡喜。

作家葦岸說：「每一種生命都在以自己的方式表達對陽光的感恩。」人與自然最好的相處方式，莫過於彼此需要，彼此尊重；彼此陪伴，互不打擾。一棵桃樹，為小鳥遮風擋雨；一窩小鳥，為桃樹驅蟲育綠。原來，生命從來不是各自生長，而是在互相連接，彼此成全。每一種生命，都在自己的時序裡，以自己的方式，踐行著屬於自己的使命。

終有一天，雛鳥羽翼漸豐，飛向更遼闊的天空，但春風依舊會吹過枝頭，桃花依舊會如約盛開。也許，來年的枝葉間，還會有新的小鳥銜草而來，築起新的鳥窩，生命，也就在這一樹花開、一窩鳥鳴中，靜靜延續。