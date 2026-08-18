女兒在加州 巴洛阿圖（Palo Alto）家的房子占地較大，三面與四家交鄰，整個後院木板圍牆綿延長，有點地圖上國境線的味道。頂端不時有松鼠跳躍奔跑，不是巡邏，勝似巡邏。

隔著一道木板圍牆，鄰里之間院子裡的花草果木總會越界而入，進入我家領空的果樹共有三株，分別送來李子、檸檬、橙子。在美國，這些「入境」的果實，主人不便越界採摘，就算是贈與鄰家分享之物了。每年我們都能享受一頓李子盛宴，而橙子一年可以連續結果。橙子花開時，總有幽淡的花香浮動，香了我家院子一角；李子花開時，一樹雪白，很是養眼。

特別是檸檬，大部分枝幹都伸入我們院裡，果實累累，如大兵壓境。它更是終年掛果，綠一層、黃一層，我們只是用來泡點水喝，或者在某些菜裡調點果汁，用量不大，根本用不完，不少掉落地上，真是可惜。

侵入我院的花朵就更多了，整個東邊的一堵牆，全被鄰家的牽牛花翻越了。我家幾個臥室窗戶正對著這些花，拉開窗簾，每個房間恰好都嵌上了一幅精美的圖畫。有一段牆上的藤蔓鋪得太厚實，如瀑布般，倒不如疏疏朗朗的幾枝更有意境；君子之交淡如水，原來這美麗的輸入也不宜太熱烈了。

西邊的圍牆翻新不久，除了前面說到檸檬樹枝壓境外，基本上還沒有被入侵者占領。今年，鄰家靠圍牆的三角梅已經高過木板一大截，有點紅杏出牆的意味。恰好我們這邊有一株玫瑰盛開，彷彿努力伸著頭，欲與隔壁的三角梅呼應一下。不由得讓我想起「西廂記」多情的張生踰牆窺鶯鶯的情節，「隔牆花影動，疑是玉人來。」花木之間會不會也有約會相思呢？

還有一處小景，很像一幅小品。一根纖細的飄香藤從牆隙間鑽越過來，趴在這面的木板上，開了一簇小花，留下幾片綠葉，卻藤鋒一轉，又從另一處鑽了回去，真是個可愛的小精靈。它是好奇牆那邊的風景而過來探視一下，還是擔心牆外的人太寂寞，來解個悶？或許只是因為我們院裡沒有這種飄香藤，而特意過來給我們送上一束美麗？

想到這裡，我不覺有些感動。鄰家的屋簷下掛著一串風鈴，此刻正有風吹過，飄來一陣清脆的鈴聲。禪家或許會說，這既不是風動，也不是鈴動，而是心動。是的，此刻我的確是心動了。

禮尚往來，我家院子不只有被入侵，也有輸出。我家最大的輸出，是院子後端兩棵碩大的加州紅木，高大的樹冠能給鄰居製造一片巨大的陰涼。不過，這周邊樹木不少，陰涼並不稀缺，但我們這片綠蔭，經得起冬寒暑熱的考驗，濃密指數恆久飽滿。

在美國這種社區，鄰里交往向來分寸有度、疏淡有禮，出門相逢頷首問好，草坪偶遇淺敘寒暄，點到即止，互不叨擾，人與人之間守著禮貌的邊界，大家早已習慣這種相處方式。但草木不然，它們打破藩籬，淡化邊界；順應自然，信步閒庭。誰說草木無情？鄰里之間的相處，哪有這些翻牆而來的花木那般自然灑脫、率性真情？