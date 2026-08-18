猶記最近為文：「層層相連的公寓，彷彿生命共同體，不論水火，都會波及。」沒想到日前我住的公寓真的著火了。

那天下午三點，忽聽走廊有人大喊大叫，我以為是夫妻吵架，沒敢開門一探究竟，只顧著小火熬煮每天必喝的「助眠湯」。不一會兒，忽聞煙霧偵測器大作，我快步趕到廚房，確認不是我家起火，開門才知走廊煙霧瀰漫，燈光忽隱忽現，播音器一直在廣播，但被煙霧警報器的聲音掩蓋，不知所云。四下無人，我感覺十六層大樓、一百九十八戶住戶，彷彿就剩我一個人沒逃。

趕緊關上爐火、冷氣和燈，拄著拐杖，帶上手機、鑰匙和早已備好的重要證件小皮夾，並把口罩打濕戴上，準備走樓梯逃命，結果發現樓梯間煙霧更濃，而且伸手不見五指，我打開手機的手電筒也無濟於事。雖然電梯顯示還在運作，我不敢搭乘，只好折返，先用打濕的浴巾塞住門底縫隙，希望擋住些煙霧，然後躲到陽台。

摸摸陽台的欄杆，並不發燙，也沒煙味。我拿掉口罩，這才發現，就戴了一分多鐘，上面盡是煙燻的黑點。放眼望下去，除了圍觀的人群，緊鄰的凱辛納大道（Kissena Boulevard）停了好幾輛消防車和救護車，還有三輛巴士停滯不動，猜想另一側的富蘭克林大道（Franklin Avenue）已被封住。忽然想起去年香港大樓失火的慘狀，不禁不寒而慄，只能默默祈禱。

因為不耐久站，我又進屋拿張折疊椅，正好兒子來電，我以人在外面為由，匆匆結束通話，不敢讓他知道，免得他著急直接衝過來，徒勞往返。後來聽說及時逃出大樓的人也不好受，在華氏九十度高溫下曬得發昏，公寓入口被封鎖，也不能回家。我對面的鄰居一時情急，連鞋子都沒來得及穿，就赤腳衝下樓。

兩個多小時後，火勢總算被撲滅。第二天新聞報導，共有三名消防員和四名居民受傷。有個住十四樓的居民說，她從十四樓走下來，被煙燻得受不了，只好改搭電梯。現在回想，如果我強行從四樓往下走，不良於行的我，或者先被嗆暈，或者摔倒骨折，火災傷亡名單裡可能就會多我一人。

起火原因迄未確定。大樓為了驅散有礙健康的煙霧，自當晚起，每層樓都放了兩台超大電扇，晝夜不停地把煙霧排向敞開的樓梯間。因為額外雇請了人員善後，還有警方和保險公司不時登門調查，原本只有夜間值勤的門衛，也增加到二十四小時。

起火的二K住戶在走道另一端，離我很遠。如果是我樓下起火，恐怕陽台也不宜藏身。經此祝融驚魂，更深深感觸：「明天和意外，誰知道哪個先來？」