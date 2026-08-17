各國海關對入境旅客攜帶的物品都有不同規定，其中美國對肉製品與蔬果的查驗尤其嚴格。早就耳聞，舊金山 、洛杉磯 等華人 旅客往來頻繁的機場，海關人員對華人常攜帶的食品相當熟悉，凡是可能含有肉類成分的食品，例如月餅、粽子、泡麵等，都會仔細查驗。據說在即時翻譯軟體尚未普及的年代，海關人員還曾在牆上貼著一個大大的「肉」字，用來詢問華人旅客，也方便辨認食品包裝上的中文標示。

今年返台探親，準備返回舊金山前，家兄再三叮嚀，帶回美國的食品一定要有清楚的成分標示，以免橫生枝節。因為他的朋友前不久從台灣返美時，就因為帶了家中大嫂自製的饅頭入境，遭到盤查。由於沒有成分標示，海關人員原本要扣留查辦，幸好他英文流利，耐心且堅定地解釋，那只是單純麵糰製成的饅頭，完全不含肉類。雙方僵持許久，海關人員才終於放行。

聽完這段經歷後，自知沒有那麼大的膽子，能和一向嚴肅出了名的美國海關據理力爭，因此採買伴手禮時格外小心，不但避開所有肉製品，也只敢購買有清楚成分標示的糖果、餅乾，確認無誤後才放進購物籃。然而，再怎麼小心，終究還是百密一疏，出了狀況。

我先生早我數日返回舊金山，入境時，不知怎地，行李被抽檢。海關人員在開箱前先詢問是否攜帶肉製品，我先生當然毫不遲疑地回答：「沒有。」開箱後，檢查人員仔細翻查每一件物品，把所有糖果、餅乾一一挑出，再拿起手機，利用即時翻譯逐項核對包裝正反面的成分標示。

檢驗過所有食品包裝後，那名檢查人員面帶慍色，拿著兩袋餅乾質問我先生：「你不是說沒有肉製品嗎？那這兩袋是什麼？」原來，惹禍的正是我們到宜蘭礁溪旅遊時買回來的當地名產──牛舌餅。包裝正面斗大的「牛舌餅」三個字，讓檢查人員立刻皺起了眉，「牛」和「舌」兩個字，很難不令人聯想到肉製品。

我先生只好耐著性子解釋，牛舌餅只是因為外形像牛舌而得名，和真正的牛舌毫無關係，更完全不含任何肉類。雖然包裝背面的成分清楚標示只有麵粉、油脂、麥芽糖等一般餅乾原料，但那名檢查人員仍半信半疑，於是又找來另一個同事一起研究。

兩人討論了一陣子，依舊無法下定論，最後還去請教其他同事。前前後後折騰了近半個小時，才終於確認牛舌餅確實不是肉製品，准予通關。

這次的小插曲，也讓我們又上了一課，以後挑選帶回美國的伴手禮，除了避開肉類製品之外，連名稱都得多留意，以免節外生枝。

不過，換個角度想，那兩名海關人員是不是也因此長了見識──原來牛舌餅只是名字嚇人，並不是真用牛舌做的。只是我忍不住好奇，哪一天若他們看到「螞蟻上樹」或「蒼蠅頭」這兩道名菜，又會露出什麼樣的表情？