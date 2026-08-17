作者創作的灰調山圖。（圖／作者孫青提供）

在紐約伊薩卡（Ithaca）約翰遜藝術博物館（Johnson Museum of Art）的風景畫工作坊，我和十六、七個參與者圍坐桌邊，用水彩作畫。摹本是鮑伯魯斯（Bob Ross）的油畫「灰山」的局部，一座橙紫天空下的雪山，前方映著波光粼粼的湖泊，左側點綴著幾棵常青樹。

在用木炭條描繪出雪山輪廓和山脊後，我們需要使用紅、黃、藍三種水彩顏料，搭配白色顏料，調製出各種顏色。

我意外調出了幾種冷灰色調，直接上色，完成了一幅灰調山圖。在畫面中心，一座孤獨清冷的雪峰在迷霧中若隱若現，沒有稜角。淺灰色勾勒出的岩石和山脊上，積雪了無生趣地仰望著琥珀色的蒼空。畫面下方是冰綠色的湖泊，用白色橫條紋勾勒出絲絲波紋，增添了些許靈動感。

環顧四周，有些同學的畫作和摹本相似度更高。然而，面前這幅出自調色意外的作品，或許是上帝賜給我的禮物，其獨特風格讓我感覺更滿意。

回到家後，想要尋求外部驗證，便靈機一動，把畫作照片上傳到一款AI網頁，讓它評判專業度。心想，也許它會給出最忠實的讚美，甚至會說這可能是，或者很像某位大師的作品。

答案卻是晴天霹靂：「顯然是業餘作品，帶有零經驗藝術工作坊的典型風格……筆觸有些猶豫，方向略顯混亂，對顏色厚度控制不均衡。」這樣的答案，把自我陶醉的美夢打碎了。

這些年來，我時常提醒自己，要用發展的眼光看待他人的局限。如今為何就不能用發展的眼光看待自己？難道看待他人的方式是我的恩賜，而不是一種看待所有人的科學態度嗎？我確實不是專業畫家，但這樣的評價是基於專業畫家的標尺，卻並未採用發展的視角。

恍然大悟：我不該用「這個作品是否專業」來詢問AI，而應該換一個角度。

我想，這幅灰調山圖帶給我的美是真切的。能夠傳達美的作品，在美學的座標系中應該能夠找到一個或幾個定位點。於是，緊接著之前和AI的對話，繼續詢問了以下問題。

第一問，這幅畫作的優點是什麼？這次的回饋是，這幅畫「使用了大量的高級灰，這種低飽和度的配色在現代審美中非常討喜，給人一種寧靜、克制且深邃的感覺……沒有強烈的視覺衝擊，反倒像是一首朦朧詩。」不錯，這正是我所體會到的美在精準語言中的表達。

第二問，我請它推測畫家的性格，它說，這幅畫出自一個性格內向、有內涵的人。我偷偷一笑，這不正是現實中總是沉默寡言的我嗎？

第三問，我讓它鑑別畫風，它說，更接近於義大利畫家喬治莫蘭迪（Giorgio Morandi）。於是立即搜尋了他的作品，那些朦朧、柔和的灰調瓶罐和風景，讓我感覺找到了同頻的老朋友。原來我的審美並不孤獨。

人們常說AI會取代人工，然而，AI卻無法改變你看待問題的初始角度。當你要求它拿出一把標尺，它回饋的是一份刻板的判定；當你讓它解構表達的內核，它才能折射出你內心深處尚未察覺的東西。即便AI可窮盡已知知識譜系，它也無法窮盡地定義生活中的美。

春季的伊薩卡綠意盎然，窗外沒有灰山，只有瀑布聲和鳥鳴。床頭畫作中的灰山，也許不需要莫蘭迪，不需要專業評判，它只是在那個博物館工作坊的周末，透過我的畫筆，停留在了我的生活中。