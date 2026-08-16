馬里蘭州 蒙郡（Montgomery County）有許多老人醫護中心，只有「陽光醫護中心」有一個小茶社，它是由廖玉琴女士提議創辦的。當然，茶社創辦前，幾個茶友就在一塊醞釀，找個地方把喜歡飲茶的老人聚到一塊，一邊飲茶，一邊閒話，廖女士自告奮勇進行張羅。正好有一間房子，裡面有一張長條桌和一張方桌，朝向好，又很明亮，廖女士把辦茶社的想法和地方向領導一說，領導大力支持，讓廖女士提出茶社需要的茶具交給他，沒幾天，茶灶、茶壺和茶杯（碗）都備齊了。

廖女士選了一個吉利的日子開張，告訴了領導和茶友們。領導還特地在早餐時宣布：「陽光茶社成立了，今天開張，歡迎老人參加。」小茶社開張時，廖女士請領導為茶社助興。李總說：「中國是茶的故鄉，茶飲已深深融入人們的生活。中心會提供一些名茶，希望更多茶友在陽光茶社品嘗到中國各地濃濃清香甘醇的名茶。」李總拿出名茶碧螺春，作為茶社開張的第一壺茶讓大家品嘗。大家雀躍起來，熱烈鼓掌。

接著，李總還講了一個小插曲。他說，原來碧螺春茶的名字叫「嚇煞人香」，康熙皇帝品嘗後，覺得口感極佳，但認為名字不雅，遂根據其外形捲曲如螺、色澤翠綠，採摘於春分至穀雨之間，而賜名「碧螺春」。李總希望把小茶社辦成「茶香裊裊處，海天共長歌」的品茗空間。

小茶社開張以後，每天有十幾個茶友聚集，大家都把家鄉的名茶帶來，有江蘇碧螺春、信陽毛尖、西湖龍井、岳陽君山銀針、黃山毛峰、武夷山岩茶、雲南普洱茶、廣西橫縣茉莉花茶等。廖女士天天都到，準時把水燒開。先來的茶友，把茶壺、茶杯洗好，沏好兩壺不同茶葉的茶等大家來；大家品著茶，嘮著家常，還有說不完的名茶故事。

茶友張先生拿來信陽毛尖，他講這茶的特點是細、圓、光、直、多白毫，色澤翠綠，沖泡後滋味濃醇，而且香味持久。大家品著，都說味道不錯。張先生說：「一九一五年巴拿馬萬國博覽會上，信陽毛尖和貴州茅台同獲金獎。」宋代蘇東坡品嘗信陽毛尖後讚道：「淮南茶，信陽第一。」

蔣女士拿來西湖龍井茶，茶友品嘗後，都說香氣鮮嫩，滋味鮮爽甘醇，西湖美，茶也誘人。蔣女士說：「龍井茶有一千兩百多年歷史，清代被列為貢品。乾隆下江南，品嘗龍井茶後說：『味醇冠絕天下。』於是封獅峰山下胡公廟前十八棵茶樹為『御茶』。」

茶友在茶社還喝到岳陽君山銀針（黃茶）、武夷山烏龍茶、黃山毛峰綠茶、雲南普洱茶、福建鐵觀音，以及被譽為「人間第一香」的廣西茉莉花茶等，這些茶都各有特色。如君山銀針沖泡時最為好看，芽尖沖向水面，懸空豎立，然後慢慢下沉杯底，滋味甘醇甜爽；再如黃山毛峰綠茶，茶葉形似雀舌，綠中泛黃，沖泡時霧氣沖頂，香氣馥郁；飲茉莉花茶時，推開茶碗蓋的瞬間，茉莉花香裹著熱氣撲面而來，頓時茶香飄滿屋……。

品茶是一種享受，也是一種富有詩意的休閒。品著茶，你一言、我一語，議論不同地區茶葉的特點，傳頌名人對名茶的讚譽；品著各自喜歡的茶，思念著鄉愁，聊著現在的幸福生活，並互相啟發怎樣過好每一天，爭取多享受幾年中心熱情周到的服務。