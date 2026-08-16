人生走到七十八歲，我一直習慣做一個堅強的人。

退休 後，我定居於麻州 劍橋市（Cambridge）。多年來，遇到困難時，我總告訴自己：「沒有關係，我可以自己處理。」習慣了獨立，也習慣了不麻煩別人。或許正因為如此，身邊的人也習慣認為，我什麼事情都能自己面對。

六月底的一個上午，我走在麻州波士頓 市（Boston）的人行道上，不慎跌倒，造成左手肘骨折。這場突如其來的意外，改變了我原本規律的生活節奏。

受傷後，從生活自理到外出看診，都變得不再像以前那麼容易。那一刻，我第一次放下過去的堅強，鼓起勇氣向家人求助。沒想到，當我伸出手時，迎來的是一份溫暖的回應。

孩子特地請假，從麻州摩登市（Malden）趕來，陪我到麻州總醫院回診，看骨科醫師，確認傷勢恢復情況。醫師告訴我，骨折恢復得很好，一切都在預期中，接下來將開始復健。

除了陪伴看診，孩子還幫我採買生活所需的蔬菜、水果、雞蛋及肉類，回家後幫忙清洗、整理、切配食材，也協助整理廚房。看著孩子忙碌的身影，我心裡充滿感激。

我住在劍橋市，與麻州總醫院之間只隔著一條查爾斯河（Charles River），平日開車十多分鐘就能抵達。然而，受傷之後，即使是這麼短的一段路，也需要家人的陪伴。我才深深體會到，真正支撐我的，不只是醫療，更是親情。

原來，親情不一定需要轟轟烈烈地表達。有時候，只是一趟陪伴看診的路程、一袋買回家的蔬菜、一雙願意伸出的手，就足以讓人感受到深深的愛。

這次受傷，也讓我重新學習了一件事。年輕時，我習慣把所有事情扛在自己肩上，總覺得堅強就是不要麻煩別人。可是走到人生的另一個階段，我才明白，適時向家人發出求助的訊號，不代表軟弱，而是相信親人，也是給親人一個表達愛的機會。

如今，我的傷勢正在一步一步好轉，生活也逐漸回到正軌。回想這段經歷，我不再只記得跌倒時的疼痛，反而更珍惜那份意外得到的溫暖。