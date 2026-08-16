我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕錢不夠用 嬰兒潮世代緊抓現有財富

中前總理朱鎔基18日火化 天安門將下半旗致哀

學會接受愛

鄒篤岑
聽新聞
test
0:00 /0:00

人生走到七十八歲，我一直習慣做一個堅強的人。

退休後，我定居於麻州劍橋市（Cambridge）。多年來，遇到困難時，我總告訴自己：「沒有關係，我可以自己處理。」習慣了獨立，也習慣了不麻煩別人。或許正因為如此，身邊的人也習慣認為，我什麼事情都能自己面對。

六月底的一個上午，我走在麻州波士頓市（Boston）的人行道上，不慎跌倒，造成左手肘骨折。這場突如其來的意外，改變了我原本規律的生活節奏。

受傷後，從生活自理到外出看診，都變得不再像以前那麼容易。那一刻，我第一次放下過去的堅強，鼓起勇氣向家人求助。沒想到，當我伸出手時，迎來的是一份溫暖的回應。

孩子特地請假，從麻州摩登市（Malden）趕來，陪我到麻州總醫院回診，看骨科醫師，確認傷勢恢復情況。醫師告訴我，骨折恢復得很好，一切都在預期中，接下來將開始復健。

除了陪伴看診，孩子還幫我採買生活所需的蔬菜、水果、雞蛋及肉類，回家後幫忙清洗、整理、切配食材，也協助整理廚房。看著孩子忙碌的身影，我心裡充滿感激。

我住在劍橋市，與麻州總醫院之間只隔著一條查爾斯河（Charles River），平日開車十多分鐘就能抵達。然而，受傷之後，即使是這麼短的一段路，也需要家人的陪伴。我才深深體會到，真正支撐我的，不只是醫療，更是親情。

原來，親情不一定需要轟轟烈烈地表達。有時候，只是一趟陪伴看診的路程、一袋買回家的蔬菜、一雙願意伸出的手，就足以讓人感受到深深的愛。

這次受傷，也讓我重新學習了一件事。年輕時，我習慣把所有事情扛在自己肩上，總覺得堅強就是不要麻煩別人。可是走到人生的另一個階段，我才明白，適時向家人發出求助的訊號，不代表軟弱，而是相信親人，也是給親人一個表達愛的機會。

如今，我的傷勢正在一步一步好轉，生活也逐漸回到正軌。回想這段經歷，我不再只記得跌倒時的疼痛，反而更珍惜那份意外得到的溫暖。

精華 FAQ

  • 主角一向把自己視為堅強而獨立的人，遇到困難時總想自己解決，不願麻煩別人，也因此長期讓身邊的人認為她什麼都能獨自承擔。

  • 六月底，她在波士頓的人行道上不慎跌倒，造成左手肘骨折，原本規律的生活因此被打亂，連看診、採買與日常自理都變得需要他人協助。

  • 她明白了堅強不等於不能求助，適時向家人伸手並不是軟弱，而是信任親人，也讓家人有機會用陪伴、照顧與實際行動表達愛。

麻州 退休 波士頓

上一則

未完成的婚禮

延伸閱讀

錯了沒關係

錯了沒關係
父愛的傳承

父愛的傳承
那些男人教我的事（二）

那些男人教我的事（二）
那些男人教我的事（一）

那些男人教我的事（一）

熱門新聞

1989年作者的太太與女兒坐渡輪看風景（左圖）; 2025年作者與女兒坐渡輪（右圖）。（圖／作者林一平提供）

惠德比島的渡輪

2026-08-09 02:00
圖2

德克薩斯州有個「中國市」

2026-08-10 02:00

第凡內早餐

2026-08-10 02:00

鄰里的最後一名淑女

2026-08-09 02:00

典型的微歧視

2026-08-13 02:00
（圖／無疑亭）

未完成的婚禮

2026-08-15 02:00

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」