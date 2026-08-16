現代航空蛛網密布，何處不見飛機場？然茫茫機場群裡，誰敢稱世界第一？近日我去位於馬里蘭州 學院公園市（College Park）的航空博物館，無意中得知緊鄰博物館的學院公園機場，居然是寰宇所有同類機場中歷史最悠久者，不免暗自稱奇。

我是首訪該博物館，本為聽取空軍樂團五重奏演出，所奏俄羅斯 名曲「彼得與狼」贏得在場大人、小孩一致歡心。然使我驚訝的卻是主持人的開場白，他介紹說，學院公園機場創建於一九○九年，是世界上歷史最悠久且持續運作的飛機場。他進一步說明，剛發明飛機不久的萊特兄弟（The Wright Brothers）中的兄長，受命為美軍首次正次培訓的兩名飛行員，由此籌建第一座機場，成為最早的飛行培訓基地。

音樂會後，我迫不及待地找到主持人發問：首都華盛頓已有著名的國家航空暨太空博物館，離此不過十幾英里，為何另立「山頭」？憑什麼吸引訪客？還要自信地回答：「我們的機場保留多項世界第一紀錄，號稱航空業的搖籃，所以於一九八一年建立附屬博物館，就是要為機場留下歷史見證，展現傲人的發展歷程，講好自己獨特的故事。」

他還補充說，博物館隸屬首都史密森尼學會（Smithsonian Institution）體系，只是未獲其經費補助，全靠當地政府撥款和民眾捐助，同時也依賴成人五美元的門票收入。今年因為是美國建國兩百五十周年，所有訪客均享免費，以示慶賀。

既已到博物館，我自然不能錯過觀賞良機。何況它面積不大，占地僅兩千多平方公尺，所擺放或懸掛的十幾架骨董飛機，大致可一目了然。老字號飛機中，有一架完全按原樣打造的萊特B型雙座雙翼飛機，它由兄弟倆於一九一○年設計，比最初的A型機有多處改進，而且開始批量生產。

大廳裡還有一架由亨利貝林納（Henry Berliner）於一九二○年代設計的雛形直升機，頂部兩端各裝一個螺旋槳，完全不同於今天人們熟悉的外形，在此機場試飛時高度僅達十五英尺，卻為後世普遍採用的直升機奠定基礎。

展出的許多圖片和實物，都印證主持人提到的機場首創紀錄，比如美國第一位女飛行員在此受訓，以及第一所美國航校在此創辦的圖片。另外，最早的民用航空業和航空郵件業務也都由此展開，難怪展品中有一個陳舊的立式圓盤磅秤和陳列於一旁的行李包，顯示早期機場如何衡量包裹重量和計算價格。有個展牌特別回顧從航空郵件到電子郵件的發展歷程，彰顯科技進步之快。

學院公園機場只有一條一千公尺長跑道，在今日星羅棋布的機場叢林中顯已微不足道，但它作為老大哥，在美國和世界航空史上發揮過的獨特作用卻不可估量。同樣，學院公園航空博物館並無時下最震撼的航天機和太空梭，但它卻獨闢蹊徑，精準展現美國航空業的輝煌歷程，值得人們前往探訪並思索。

還應一提的是，通往機場和博物館的馬路名為下士佛蘭克史考特大道（Corporal Frank Scott Drive），用以紀念一九一二年在該機場一次試飛任務中喪生、首位因軍機事故而殉職的美國軍人，也算一項紀錄，更顯示航空發展一路走來篳路藍縷。