二選一

今年七月四日是美國建國兩百五十年國慶日。兩百五十年前，北美十三個英屬殖民地，在賓夕法尼亞州的費城 議會大廈（現稱美國獨立紀念館）通過「美國獨立宣言」宣告：完全解除對英國的效忠，正式成為擁有獨立國家各項權利的美利堅合眾國。獨立後，經歷獨立戰爭、南北內戰、兩次世界大戰、經濟蕭條、種族矛盾、恐怖襲擊等各種挑戰，風風雨雨屹立至今。

兩百五十年國慶，全美各地均有盛大慶祝活動。在我的居住地紐約，有揚帆海上遊行、飛行表演、時代廣場水晶球儀式、八萬五千枚煙火秀等，盛況空前。首都所在地華盛頓特區更是推出史無前例的國家級超級慶典，官方以自由二五○為主題，展開一系列活動，有博覽會、國慶飛行表演、大遊行、巨型國慶煙火表演等。

輕鬆留在熟悉的紐約，還是長征至首都參加盛會，非常糾結難以取捨。想到一生僅逢一次的兩百五十年國慶，決定不畏奔波勞累，前往首都。仔細研究地圖後，選擇了位於維吉尼亞州 、隔著波托馬克河（Potomac River）眺望華盛頓特區的荷蘭鐘琴公園（Netherlands Carillon），此處可將華盛頓紀念碑、林肯紀念堂及國會山莊三個重要地標所形成的壯麗天際線盡收眼底，是觀賞美國國慶煙火的絕佳基地。

我於早上八點多從家出發，公車、地鐵、火車一路輾轉，到達公園已下午二時許，迎面而來的是華氏一百度高溫及酷熱的風。公園內聚滿人潮，在一群不同膚色組成的二十多人中，經交談得知，有人從印地安納州首府印第納波利斯（Indianapolis）來此，六個華人攝影發燒友從加州飛來，還有一對帶著幼兒及父母的印度夫婦。各族裔相聚，猶如小聯合國，各自抒發對時勢、元首的不同意見。

突然，震耳的轟轟聲畫破了我們的談話。數架軍機自空中呼嘯而過，立刻被它們深海的藍、耀眼的黃交織而成的美麗外形所吸引，它們不斷地變換隊形、連續翻滾、不同角度轉彎等空中特技，讓我們看得驚嘆不已。對飛機外行的我，只懂看熱鬧，還好朋友在旁告訴我，它們是著名的美國海軍「藍天使」飛行特技表演。

吸睛的另一幕是紅、白、藍三色的「雷鳥」飛行表演。雷鳥是北美原住民神鳥圖騰，六架雷鳥排成巨大三角形，直衝雲霄，隨即噴出紅、白、藍長長的煙霧，把演出推向高潮。美軍三代轟炸機，罕見同框在高聳的華盛頓紀念碑頂尖飛過，卡達政府所贈予、耗資四億美元的新總統專機也加入表演的行列。

大家正看得興高采烈，突然大片黑沉沉烏雲迅猛湧來，瞬間籠罩華府的天空，只覺天地昏暗，象徵民主、自由的林肯紀念堂、華盛頓紀念碑、國會山莊三大地標從視線中被隱去。

大家正擔憂精采活動將取消時，一道耀眼得像利劍出鞘的閃電畫破黑暗，重新照亮了三大地標。接著現場狂風暴雨，聚集在華府國家廣場的民眾被要求緊急撤離。從早上酷熱高溫，到雷雨交加，老天爺似乎也不甘寂寞地在慶祝活動中插上戲劇化的一腳。

我們所在的公園沒有強制疏散，大家拿出雨具堅持守候。九點之後，雨勢漸小，近十點終於放晴，本來預定晚上十點三十分施放的煙火仍不斷推遲，苦苦守候到十一點五十分，劈里啪啦聲從華府上空響起，五顏六色煙火如彩色水瀑般自空中流瀉，公園中一陣歡呼。國慶日的煙火秀，終於燦爛登場（見圖）。

八十五萬枚煙火，以林肯紀念堂、華盛頓紀念碑、傑佛遜紀念堂為中心綻放，高聳的紀念碑上亮起「自由二五○」字樣。五十分鐘的煙火從七月四日近午夜施放到七月五日凌晨，公園裡不同膚色、不同種族的人群凝聚在一起，分享這場象徵自由、夢想、希望的盛宴。

二選一