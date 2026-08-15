我住在加州 西米谷（Simi Valley）高爾夫球場旁，不遠處有一片樹林與叢草，後面掩映著一個小湖，不知道那裡究竟住了多少隻郊狼（coyote）。前一夜，牠們大概獵捕到不少幼兔或松鼠，正盡情地歡慶肆虐，嚎叫聲此起彼落，吵得人無法入睡。

吃早餐時，一陣陣夾雜著嘶啞的吶喊聲飄進屋裡。我透過窗戶望去，是隔壁鄰居康妮正站在大門口，對著外面空曠的高爾夫球場，一聲聲呼喚著她那隻走失了快一年的貓的名字。

早在十個月前，我就看見康妮家的鐵門上掛著幾條小毯子、毛巾，甚至還有幾件外套。有一天，我按捺不住好奇心，問她是不是家裡哪裡漏水，才需要把這些東西拿出來晾曬？這才知道她的貓走失了。她曾在我們社區的布告欄貼過尋貓啟事，上面附有一張灰色貓咪的照片，只是我當時並未多加留意。後來散步時，也看到每個十字路口都貼著同樣的告示。

至於在鐵門上掛衣物又是怎麼回事？原來，她為了尋貓去諮詢了一名通靈媒（psychic），靈媒告訴她，在大門上掛些貓咪接觸過的東西，牠若聞到熟悉的氣味，或許能順著味道找到回家的路。那些衣物一掛就是十個月，雖然她每天下班後依然開車到處尋找，但想來終究一無所獲。

那天早上，她的吶喊聲顯得格外撕心裂肺。我不禁想起四年前，她的先生突然失蹤，那段日子裡，鮮少看到她出現在眾人面前。她總是緊閉大門，屋裡聽不見哭聲，卻也沒人敢上前安慰，更沒人敢過問究竟發生了什麼事。希望她那痛苦的吶喊，可以宣洩四年前積壓至今的傷痛。

我雖想走出去安慰她，卻不知該說些什麼，難道要對她說「貓一定會回來的」嗎？因為我突然記起，就在她的貓走失的那段日子，我在高爾夫球場的步道散步時，曾看到地上有一塊血肉模糊的殘骸，那團灰色毛茸茸的東西，看起來不像鳥，也不像兔子或松鼠。現在回想起來，難道那就是康妮的貓嗎？我能告訴她嗎？我敢告訴她嗎？