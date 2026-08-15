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理想就在腳下

吾鄉
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五月，我前往南韓旅行。在首爾（Seoul）的幾天裡，我住在南山腳下的一家酒店。

一個悠閒的午後，我坐在窗邊喝下午茶。透過玻璃窗，遠遠望見翠綠的南山山頂矗立著一座高塔，我想那便是首爾塔；它清晰地映入眼簾，卻又彷彿隔著一段遙不可及的距離。我突然想：如果我站在塔旁，俯瞰整座首爾城，那會是一種怎樣的感覺？

念頭一生，我便放下茶杯，決定立即出發，把心中的嚮往化作腳下的行動。

沿著南山步道緩緩向上，起初只是平緩的山坡，不久便迎來一層層通往山頂的台階。途中經過一座小公園，園內擺放著各種健身器材，不少當地居民和遊客正在鍛鍊身體，我也忍不住活動了幾下筋骨，隨後繼續踏上前行的路。

步道兩旁綠樹成蔭，微風輕拂，空氣中瀰漫著草木的清香，整條山路掩映在濃密的森林之間。走著走著，我發現有一棵樹竟然生長在台階中央，仔細觀察才發現，原來修建步道時，工人特意為樹木留下了空間。為了保護一棵樹，不惜調整工程設計，這份對自然的尊重與珍惜，讓我由衷讚嘆。

一路探訪，一路向上。原以為遙遠的高塔，沒想到隨著腳步不斷前行，它竟在不知不覺中一點一點地靠近。不到一個小時，當我再次抬頭時，剛才還只能隔窗遠望的首爾塔，現在已經近在咫尺、清晰可見了。潔白的圓柱塔身穩穩托起綠色的觀景平台，頂部銀灰色的金屬尖塔高高聳立，直指藍天。

我隨後來到塔下的觀景平台，放眼望去，高樓林立，老街縱橫，現代都市與歷史街區交織相映，遠處連綿的群山則映襯著整座首爾城。

此刻，我不禁想起一個小時前那個坐在酒店喝茶、隔窗望塔的自己，不由得為勇於朝著理想邁步的自己感到驕傲。

由此，我還想起了剛來到美國時的一段經歷。在我居住的城市──美國西北部的波特蘭（Portland），位於哥倫比亞河峽谷有一座美麗的馬特諾瑪瀑布（Multnomah Falls）。記得第一次開車經過那裡，遠遠望見瀑布從青山之間飛流直下，彷彿一條白色的綢帶懸掛在天地之間。同樣，它看起來近在眼前，卻又似乎遙不可及。

然而，當我停好車，踏上通往瀑布的步道時才發現，從山腳到山頂不過是一條約一點六公里的小路，三十分鐘左右便已抵達山頂，並親手觸摸到瀑布的源頭。

其實，心中的理想何嘗不是如此，它或許高不可攀，像山頂的高塔；它或許難以觸及，像懸崖間的瀑布。

但是，只要願意邁出第一步，沿著腳下的道路堅定前行，那些看似只能遠遠眺望的風景，終會來到我們的眼前。

理想永遠就在腳下，它不會在等待中變成現實，只有當你勇敢邁出第一步的那一秒，通往理想的計時鐘才正式啟動。

精華 FAQ

  • 作者在酒店窗邊望見南山塔後，立即放下茶杯出發，沿著南山步道一路登高，最終親身抵達塔下觀景平台，印證了只要開始走，目標就會逐漸接近。

  • 作者看到一棵樹直接生長在台階中央，經了解才知道施工時特意為樹留出空間，工程因此調整設計。這讓他感受到人類建設也能兼顧自然保護。

  • 作者用馬特諾瑪瀑布補充同樣的感受：遠看似乎遙不可及，但真正走上步道後，約1.6公里、30分鐘便可抵達。這用來強調理想需要腳踏實地去完成。

南韓

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