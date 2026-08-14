四月初，費城 （Philadelphia）雖冷，卻鳥語花香。一對斑鳩天天在我家後院溜達，牠們有時在草坪悠悠踱步，竊竊私語；有時在樹上東張西望，總是成雙成對，形影不離。

後院有橡樹、雪松、楓樹和紫薇等樹木，是松鼠和小鳥的天堂。冬天，樹葉落盡，也有留鳥棲息。最常見的是北美歌鵐、知更鳥和黑頂山雀，不時也見斑鳩和烏鴉，而每天都見斑鳩的情形很少。斑鳩為何天天來？我百思不解。

那天，我去後院，卻見路面堆積很多細小枯枝，像有意所為。我很納悶，環顧四周，目光聚焦在廚房窗台時，一隻斑鳩銜著枯枝立在上面。斑鳩築巢？怎麼可能？我十分詫異。「鳩占鵲巢」是我從小就熟識的成語，也認定斑鳩是鳥界強盜，難道美國斑鳩轉性？

我回屋探查，開關門嚇走斑鳩。廚房南窗，不到半塊磚寬的窗台橫七豎八放著幾根枯枝，和落在地面的枯枝一樣，毫無疑問，斑鳩在窗台築巢。窗台離地五、六公尺高，寬度卻只有十多公分，很狹窄，搭窩簡直就是天方夜譚。

可是，接下來幾天，斑鳩依然銜枝飛臨窗台，雖然留下的寥寥無幾，落地的愈來愈多，但是，牠們仍孜孜不倦地堅持。「斑鳩應該是鐵了心要在此搭窩了。」我告訴老伴。老伴說：「斑鳩只棲福地，來家築巢更是大吉。只是選址似乎不合適。」於是，我決定幫一把，給斑鳩助一臂之力。

我剪一把枯草，收集落地的枯枝，混合裝入一個細密網袋，用繩綁緊袋口，一個簡陋的鳥窩就做好了。為了將鳥窩固定在窗台，老伴用一條細鐵絲環穿網袋，圍成橢圓形；又用一條長鐵絲橫穿底部，再穿過窗台兩個排水孔，兩頭在內槽連接打結，牢牢將鳥窩固定在窗台右角。

次日上午，不見斑鳩。午飯時，一隻斑鳩安靜站立在飯廳空調機頂，左顧右盼。飯廳窗戶和廚房南窗在同一面牆，距離兩、三公尺。牠大多時間都看著廚房窗台，好像在問：「啥情況？誰的窩？」

第三天，斑鳩整天不見。第四天清早，斑鳩又出現，牠們一前一後飛到窗台，銜著枯枝，欣然放在鳥窩上。顯然，牠們又開始築巢，並接受了我們的好意。銜枝往返幾次後，鳥窩已鋪上薄薄一層，然後母鳩輕輕一躍，跳上窩，蹲伏下來。這一待，就是兩天兩夜，並產下兩枚白殼蛋，期間只短暫離巢一次。

然而，意外猝不及防。不到一天，兩枚蛋竟同時消失，老伴告訴我，草坪都找過了，連殘殼都沒見到，母鳩也不見了，只剩下一個空巢。

我們站在窗前面面相覷時，母鳩飛回來。牠在窗台中間落腳，看一眼鳥窩，就看著我們，對視瞬間，我看到了不安、悲傷和憤怒。我不忍再看，急急走開，轉身剎那，我忽然領悟：真正的關愛，真正的吉祥，應是對自然的尊重，不干預，不瞎管。