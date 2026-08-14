不久前開車去一趟芝加哥 （Chicago），回加州時沿著著名的六十六號公路南行。途中經過奧克拉荷馬州 的一個小鎮克萊爾莫爾（Claremore），正值午餐時間，我們便在當地找了家餐館用餐。

服務生是個亞裔 ，很年輕，笑容可掬，有點青澀。我實在看不出來她是亞洲哪一國人，不是菲律賓人，也不像漢人、韓國人，甚或東南亞國家的人。她皮膚白皙、說話溫文有禮，有一種不俗的民族特殊風味，這讓我想起，她或許是中國的少數民族，尤其是苗族，畢竟苗族有相當多人口在美國。

不久，老闆走出來打招呼，長相酷似那名服務生，看來是一對母女。老闆一臉親切，氣質高雅，也是溫文有禮，像一陣春風，令人感到舒適。也許這種小地方不太會有她不認識的東方顧客，老闆也有點想知道我們是哪裡來的。

餐館的菜色包括各式亞洲料理，舉凡壽司、韓國泡菜、中式料理、越南麵、緬甸菜、泰國菜都有。我們點了幾道不同國度的料理，都滿道地的，這更令我好奇廚師們的背景。

因為對食物滿意，我們很自然地稱讚料理好吃，順便和老闆聊了起來。知道我們從台灣來，目前住在加州，老闆很熱情地說，她是在加州弗萊斯諾（Fresno）長大的，結婚後才搬來奧克拉荷馬州，在加州有許多台灣朋友。提起往事，她的心彷彿飛回加州，片刻後才回過神來。

接著她說起她的故鄉雲南，她們果真是苗族。她的家族在越戰期間協助美國參與戰爭，後來又在寮國幫助美軍進行祕密戰爭。越戰後，因美國放手不管他們，這些苗族士兵遭受寮國打壓，只好在東南亞各個邊境地區流離輾轉，許多年後才被泰國難民營接收，又費了一番工夫才輾轉來到美國。

她說，加州弗萊斯諾有不少亞裔居民，苗族能在此重建家園是幸運的，因為亞裔都會幫忙，尤其她們家曾受過台灣移民幫助，最後還成了朋友，因此她印象深刻。

經過多年的努力，弗萊斯諾終於成為苗族在美國的第二大聚居地（最大的在明尼蘇達州）。老闆說，苗族人一向堅韌，經常能在困境中相互扶持、解決難題，他們十分樂天，族人之間相處也非常融洽。

由於屬於白苗族一支，她和女兒都是白裙裝扮，保留著族人千年來的傳統圖騰。在奧克拉荷馬州的鄉間，這種裝扮更顯得格外迷人，也令人珍惜。

為了趕路，我們用完餐便匆匆上路，可是腦子裡一直都是這對苗族母女的身影。她們溫和開放的個性、真誠的對話，以及無懈可擊的服務態度，都令人難忘。

這一餐無疑是我們這次開車旅行三個星期中最愉悅的一餐。但願老天保佑苗族這個討人喜歡的族群。