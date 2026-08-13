那天和一個兩年沒見的老朋友通電話，說起各自的生活、孩子，還有近來幾次突然發作的髖部疼痛。臨掛斷前，她忽然笑著說：「妳變了，以前妳總說『沒關係，再拚一下』，現在怎麼老愛說自己老了？」我愣了一下。

放下電話，坐在沙發上想了很久。這才發覺，「老了」這兩個字，不知不覺已經掛在嘴邊。以前聽別人這樣說，總覺得那是一種客氣的自嘲，並不真正明白那兩個字的分量。如今輪到自己隨口就說出來，心裡忽然有些發沉。

去年照例出門旅行，從鳳凰城（Phoenix）出發，先到海南，再飛新加坡 ，然後回北京，一路興致勃勃。我一直以為，自己還和從前一樣，拖著行李跑遍大半個中國也不皺眉頭。

直到那天，我登白塔，逛什剎海，走大觀園。第二天早晨醒來，髖關節突然痛得厲害，連下床都困難，原本期待已久的九寨溝行程，只好取消。坐在床邊，我忍不住自言自語：「唉，老了。」

前年做了白內障手術，今年回診時，醫師盯著報告看了很久，然後很鄭重地告訴我：「您的黃斑區屬於高風險，需要長期追蹤，每半年回來一次。」我點點頭，走出診間，在走廊的鏡子裡看到自己──兩鬢摻著白髮，眼角也爬上了細紋。我對著鏡子笑了笑，輕聲說了一句：「服老吧。」

前些天，兒子打電話來，說他一個八十歲的老朋友登山時失足墜落。那名老先生身體硬朗，說話中氣十足，去年還說要挑戰百岳。那一瞬間，我心裡忽然一緊，電話那頭，兒子也沉默了半晌。

原來，年齡真的會在某一天，慢慢變成一件不能忽視的事。它像四季，也像潮汐，不知不覺就到了眼前。

只是我也漸漸明白，認老未必等於停下來。髖關節不好，我就把行程放慢一些，少趕幾個地方，做物理治療，多補充蛋白質，飯後在客廳裡練幾下抬腿。先生笑我像在打太極，我說太極也好，總比躺著強。眼睛有風險，就固定回診，一有變化便及早處理。

有些事情，的確不像年輕時那樣由得自己了。可是日子還是得往前走。

後來再想起朋友那句「妳變了」，我才真正聽懂。我變的，不只是年紀，而是開始學會接受：有些事情不再完全由我做主。也正因如此，有些選擇反而比從前更清楚──什麼可以慢一點，什麼不能放下。

走得慢一點，反而看得更仔細。路邊有棵開花的樹，以前總是匆匆走過，現在會停下來聞一聞花香。早晨起床，慢慢喝一杯熱茶，感受掌心裡那點溫熱。這些小事，年輕時總覺得尋常，如今卻一天一天，記得更深了。

所以，我還是會繼續出門旅行，繼續拍照，繼續寫字，只是不再急著趕路了。慢一點，日子還在往前走。