曾有兩年多的時間，我很熱中到家裡附近的健身房 運動。居住在新澤西州 中部的我，所在區域是一個人口很密集的地方，每當有王牌教練的課程，學員們在櫃檯報到後，必須領取號碼牌依序排隊，像是在參加某個明星的演唱會。

根據經驗，一堂一個小時的課，提前半小時抵達才能拿到最前排的位置；準時入場的人只能擠到教室的邊邊角角，伸不開手腳。沒想到號碼牌也有發完的時候，人山人海的教室容納不下更多的人，有的人堅持在玻璃窗外的走道同步跟跳。音樂一下，熱血不滅，熱情不減。

某天我拿到二號，把號碼牌遞給教室門口的工作人員，直奔大鏡子中間偏左的位置，也就是在教練的身後。晚我一點進來的一名先生面有難色地說，那是他的位置，示意我到另一邊。我告訴他我是二號，沒有遲到，可以選位置。說時遲，那時快，中間偏右的位置很快也有人占好，我們分別拿著水瓶、毛巾，在原地僵持著，人愈來愈多，誰也不想讓誰。

上課時間一到，美女教練閃亮登場。她那雙大而深邃的眼睛直擊我與那名先生的「異狀」，便用他們的方言與那名先生交談，雖然我聽不懂，但明白那名先生被勸退，心情柔軟了下來，退到我後一排的位置。瞬間，我有一種贏了的感覺，但再迷糊的人也能察覺他們熟稔的默契──那是教練的父親。

於理，按照館方規定，人人都有同等的權益；於情，教練的這名忠實鐵粉，任誰都很難超越。很感謝他們那次讓我優先過癮，我也打算下次換個位置，或自動輪流到教練父親的後一排去，不要再為這事過不去。

沒想到下一堂，比我早到的他，看到我一進教室，便靈巧地把地上的水瓶、毛巾移開，說最前排的那個位置是留給我的，他在旁邊就行。

自此之後，只要我拿到前幾號，都默默享有在他們父女倆身旁的最佳位置。我非常感激，也因此漸漸學會放鬆，偶爾沒有理想的位置不要緊，重點是開心。當我愈自在地排隊等候，不再一副非拿下什麼不可的模樣，與我閒聊的人似乎也愈來愈多。

有次，一名排在六號的女士客氣地往前一一詢問，有沒有人願意跟她換號碼？排在三號的我覺得沒什麼不妥，就跟她換了，她很高興地向我再三道謝，我想二號可能是她的朋友吧。

另一次，我排在八號，排在四號的她竟然往後詢問，有沒有人要跟她換？我不明所以，左顧右盼，後來瞥見上次和她聊天的那名男士就在附近，我依稀看見粉紅色的愛情泡泡把他們包圍。

約莫不到兩周，他們開始出雙入對，一起排隊，一起健身，形影不離。等候過程中，不時向曾經跟他們換過號碼的人道謝，嬌羞甜蜜。原來，一點點善意還能促成一段情緣。