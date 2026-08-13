在北美生活的移民 群體，對「微歧視 」（microaggression）這個詞或許並不陌生，但真正理解其內涵的人卻不多。簡單來說，它指的是那些表面上看似無意、甚至出於「好意」，卻隱含偏見或刻板印象，從而讓人感到被輕視或不被尊重的言語與行為。這種現象往往不張揚、不激烈，卻更隱蔽，也更持久地影響著人的心理感受。

我在北加州 聖塔羅莎（Santa Rosa）生活了三十六年。這裡有連綿起伏的山谷、廣袤的葡萄園、星羅棋布的酒莊，以及淳樸自然的人文氣息，正是這些，讓我當年一見傾心，並在此安家落戶、養育子女。然而，即使在這樣一個我早已視為「家」的地方，微歧視卻依然時不時浮現於日常生活的縫隙之中。

一個春意盎然的周六上午，我和小女兒像往常一樣前往農貿市場，我們手捧咖啡，在攤位間隨意漫步，享受周末的輕鬆與愜意。就在一個轉角處，我們發現了一個新來的手工首飾攤位，正準備上前看看。

攤主見到我們，立刻熱情地招手，並用略顯生硬的中文大聲說：「你好。」我尚未反應過來，小女兒卻輕輕拉住我，迅速轉身離開。事後她告訴我，這正是典型的「基於刻板印象的微歧視」，對方僅憑我們的亞洲面孔，便斷定我們是中國人，並直接使用中文打招呼。然而，我們剛剛一直在用英語交流；而亞洲面孔，也可能來自韓國、日本、新加坡或其他任何國家。

這種未經確認的「善意」，本質上仍是一種標籤化的判斷。它忽略了個體的多樣性，也無形中畫出了一道「你不屬於這裡」的界限。

類似的情境，在醫療場合中也同樣出現。上周一，我按預約前往一家私人專科診所就診，登記後，我在候診室安靜地等待。約半小時後，一名中年男醫師走出來，叫到我的名字，我剛應聲上前，他便問道：「你的翻譯在哪裡？」我回答：「我不需要翻譯。」然而，他卻當著所有候診患者的面補充道：「我聽說你需要翻譯。」

那一刻，我感到極度尷尬與不適，彷彿被無形地「標記」了出來，在一個本應強調專業與尊重的醫療環境中，這樣的公開假設，不僅侵犯了隱私，也削弱了基本的尊嚴感。儘管就診過程最終順利完成，但這一插曲卻讓我久久難以釋懷。

事後與家人討論時，我們也意識到，這種現象的背後，可能不僅是文化偏見，還可能夾雜著現實利益的考量──例如，使用翻譯服務可能帶來更高的醫療報銷。這種在利益驅動下產生的行為，更令人不安，因為它讓偏見與制度形成了某種隱性的合流。

從農貿市場的一句「你好」，到診所裡的一句「你的翻譯在哪裡」，這些看似微不足道的瞬間，其實都在不斷提醒我們：刻板印象（stereotype）與微歧視，依然深深嵌入日常生活之中。它們不以激烈的形式出現，卻以細小而反覆的方式，悄然影響著人的歸屬感與尊嚴感。事情雖小，卻足以映照一個社會的真實溫度。