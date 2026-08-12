荔枝上火是吃過多荔枝後，引發身體出現「熱氣」或發炎的不適反應，廣東俗話常說「一顆荔枝三把火」。中醫觀點：荔枝屬於「溫性」水果，吃太多會導致體內陽氣過盛，使原本燥熱體質的人引發喉嚨痛、長痘痘、流鼻血、便秘等症狀。

今年六月，我去加州舊金山 附近探望兒子一家，要回新澤西州 前兩天，我突然毫無預警地流鼻血，馬上令我想起荔枝上火的古訓。舊金山附近華人超市有賣新鮮荔枝，我們忍不住買點來吃，沒想到報應來得這麽快，不到一天的時間，我就流了鼻血。

既然古有明訓，我立刻停止食用荔枝。第二天，出乎意料地流鼻血並未停止，尤其在進食的時候，口腔嚼動，鼻腔連動，鼻血就流出來了。這就奇怪了，因為流鼻血一般自然會好。我檢討日常服用的藥物裡，有一種止痛消炎藥，會讓血液稀釋傷口不易癒合，我把這藥停了，過了兩天，鼻血仍然沒有停止。看來事情有點嚴重，恐怕有別的原因，我們趕快去約耳鼻喉科的專科醫師，但最快要等一個月，看來也急不得。

我們去一家牛排店，想吃點牛肉補補身體，我身上帶了不少面紙，以便隨時擦拭鼻血。吃了一頓飯，流了不少鼻血，我的面紙看起來血淋淋的，很是嚇人。期間侍者來我的桌子噓寒問暖數次，似乎發現我流鼻血，侍者也不好明說，我們臨走時，他遞給我厚厚一曡面紙表示體貼，也祝我好運。

次日，天氣很熱，我們跟一名鄰居在一個大型商場的飲食廣場吃飯，鄰居也發現我的狀況，她說她的耳鼻喉醫師曾給她開一種非處方藥膏，可以止住鼻血。她家裡冬天空氣很乾，有時鼻腔黏膜會受損，需要這款藥膏來幫忙止血。我老婆是執業藥劑師，一看到藥膏照片，馬上說家裡也有，我便塗點試試。

一般藥膏的用法是直接塗於患處，可是鼻血的患處在鼻腔深處，藥膏完全無法塗到，正確的方法是塗於鼻孔淺處，用體溫融掉藥膏，再透過呼吸把藥氣帶往患處，所以藥力無法立即施展開來。我因此用了兩天時間，才確定它對止血無效。

在經歷過這幾天的實驗之後，我突發奇想：「如果我不流鼻涕，是否也可以不流鼻血？」我一直有過敏的毛病，鼻子長年不通，一直流鼻涕。我曾經看過過敏醫師，治療後沒有全好，也沒有變壞。老婆找到家裡現有的非處方抗過敏藥，服用兩天後，我流鼻血的問題居然完全解決。雖然抗過敏藥一吃，鼻涕馬上止住，鼻腔裡剩下的殘血，身體仍需要兩天才能清理乾淨。

事後來看，我們錯怪荔枝了，除非吃很多，荔枝應該不會使人流鼻血；即使流了鼻血，也應該很快止住，不會持續幾星期的。這次流鼻血應是我對舊金山地區的過敏物產生反應，應以抗過敏藥來治療才會好，它雖因荔枝而起卻與荔枝無關。