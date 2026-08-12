信用卡公司為刺激消費，每季推出一次優惠，光顧指定餐館可獲帳單抵免一百元。他們名單上的餐館一般都有一定水準，於是，我與外子每逢特別節日，都會去尋幽探祕、品嘗美食。

父親節 ，丈夫選了紐約市皇后區 一間無菜單料理（Omakase）的日本餐館，這間館子至少需要兩星期前預約才有位子。吃無菜單料理最好選擇吧檯座位，可以觀賞廚師的手藝。

那間餐館面積不大，有一張十二個座位的長吧檯，和六張靠牆的四人餐桌，布置整潔，暖色木質，充滿樸實和風特色。服務員很有禮貌地帶我們入座，在丈夫的座位前面，已經放上印有他名字、並標示當晚由主廚決定菜色的菜單：四個頭盆、十一個壽司、一個手卷和一個甜品；我的座位上也有同樣的資料。因為是丈夫預約，他的菜單印有名字，而我的位置則寫著「賓客」。

穿上日本和服的大廚是中國人，操流利廣東話，服務員也會說粵語。廚師把當天將會上桌的生魚片英文名稱都寫在牆上。海鮮食材全部都是生食，不用烹煮，所以關鍵在於食材的品質、新鮮程度、廚師的切工、醬料搭配，以及食物色彩擺設的藝術感，都十分講究，連每一道菜盛裝的器皿都不一樣，要把整道菜的色、香、味特色襯托出來。

無菜單料理「Omakase」日文的意思是「拜託了、交給你」，起源於日本江戶時代，當時沒有固定菜單，客人只需告訴廚師自己的預算與喜好，任由廚師決定和安排，省去點餐的煩惱。除了日式無菜單料理，歐美高檔餐飲也有類似概念的「品嘗菜單」（Tasting Menu）。

每上一道菜，廚師就會向坐在吧檯前的每一名食客仔細介紹，是什麼食材、來自哪裡，以及搭配了什麼醬料等，然後我們再把眼前這件精緻的藝術品放入口中。為了不影響舌頭和口腔探索藝術品的敏感度，每道菜之間，建議食客用薑片或加有少許柑橘味的純水，清除上一道菜殘留的味道。餐館亦提供一個豎立呈拱門狀的小巧濕毛巾，方便喜歡用手吃壽司的食客，擦去食指及拇指上的油脂。

很明顯地，廚師和大多數服務員都是華人，沒有平時進入日本餐館聽到東洋漢子雄壯嗓音齊聲大喊「歡迎光臨」的日語；但是，這裡有親切的廣東話鄉音、一絲不苟且體貼的安排。吃完最後一道菜，服務員還會替你拍照；埋單後，他們已把照片沖洗好，貼在一張漂亮的卡片上，送給客人留作紀念。

我和外子已經榮升公公、婆婆了，吃的原則是重質不重量，進食不僅是身體的需要，也重視情感上的滿足。彼此相依相伴三十多載寒暑，兒女已離巢，在外州營建他們的美好家園，正是我倆探索、體驗不同文化特色的珍貴時光。我把餐館的帳單傳送給兒女，這是他們送給父親的父親節禮物；而我，也榮幸地做了那席上的「賓客」。