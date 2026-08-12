冬天的紐約是旅人最愛造訪的城市之一，美不勝收的聖誕節 燈火與裝飾，以及應景的冬季市集，對在這座城市住了多年的我仍充滿吸引力。雖然如此，我們常趁孩子們放寒假時到暖和的地方旅行，這次決定再遊夏威夷 考艾島（Kaua i）。

時光荏苒，上次遊島已是十八年前的事了，那時大兒子才四歲。本想全家一起重遊舊地，但夏天剛從大學畢業的大兒子已開始工作，沒辦法請假同行，於是我們帶著還在念高中的小兒子出發了。

到達的第一晚，就領教了整夜此起彼落的雞鳴。不記得上次來是否如此，但這次真的是實際體驗了島民和野雞相忍共存、又愛又恨的情結。兒子上網查了一下，原來我們正處在野雞最多的考艾島，白天到處可見母雞帶著小雞在島上自由遊蕩的景象，沒想到晚上竟是這般擾人清夢。

來到夏威夷，尋覓美食和上山下海是免不了的。熱愛自由行的我們隨書自導，在短短一個星期裡，爬了幾座山，也看了幾個海灘。我們愛上那些漆著鮮豔圖案、多半由家庭經營的餐車，餐點特色是以當地新鮮食材結合異國風味。還有那百吃不膩的刨冰，根據兒子的觀察，愈多人排隊的店愈好吃。

考艾島的海水清澈純淨，海灘各有特色，可說是沙灘愛好者的天堂。有配備各種設施並有救生員的海灘供遊客游泳、浮潛或衝浪，也有與世隔絕、需要徒步或在泥路上開車許久才能到達的秘境。我們選擇了後者，雖然不敢貿然下海，但在寧靜人稀的沙灘上，看著識水性的衝浪客矯健無懼地在水中穿梭，不得不讚嘆大自然的可望而不可即。

在威魯亞河（Wailua River）上划皮艇一小時後涉水登山，最後到達大瀑布的那天，也讓我難以忘懷。雖然有很多業者會把皮艇載到入河點，並由導遊帶領前往目的地，我們秉持幫助地方小生意的初衷，選擇自己租艇。但當得知要自己把皮艇放到車頂，再開到河口時，我真後悔莫及，身形嬌小、手無縛雞之力的我，要如何把皮艇放到車頂？正當我杞人憂天時，兒子和先生竟三兩下就搞定了。

到了入河口，我又一陣緊張。向來不擅長水上運動的我，要在河上和那麼多皮艇，以及時不時出現的遊船共處一個小時，那種焦慮還真不是一件救生背心就可以安撫的。為了看瀑布，我們需要把皮艇停放在河邊，再涉過一條水深及膝的小河，徒步三十分鐘，但當看到高逾一百英尺的瀑布從天而降時，之前的辛苦汗水都值得了。有人興奮地跳入水中，有人開始拍照、野餐，也有人靜靜坐在大石頭上，享受這人間桃源。

轉眼幾個月過去了，考艾島的海水和陽光卻還歷歷在目。兒子們長大後，常覺得跟他們旅行是捨命陪君子，但真心感謝他們把我推出舒適圈，讓我看到不一樣的風景。