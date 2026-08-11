我家的後院有一棵橙子樹，是我們搬進這座房子後親手種下的。加州 陽光充足，土壤肥沃，樹長得飛快，沒幾年就高過了房子，不用修剪就很齊整，像一把撐開的綠傘。每年早春，枝頭已經掛滿黃澄澄的橙子，自家樹上結的橙子，汁水充足、果肉香甜，比商店裡買來的更加爽口。橙子成熟期很長，從三月一直持續到九月，秋天果子還沒落盡，樹上就開滿了白色的小花。

我喜歡坐在窗前吃早餐。橙子成熟的時候，到院子裡摘兩個，切成片，配烤麵包和熱咖啡。晨風送來淡淡的橙花香，帶有茉莉的清甜和青檸的涼意。清晨這個儀式，是一天好心情的開始。

鄰居家的松樹上住著一窩松鼠，一家四口：兩隻大松鼠，帶著兩隻小松鼠，平時在兩家院子裡的樹上蹦來跳去。每年橙子成熟的時候，牠們就會過來摘橙子，吃完之後，在草坪上留下乾乾淨淨的橙子皮。松鼠似乎有挑橙子的天賦，在枝頭上停一會兒，用鼻子聞聞果皮，就知道哪個橙子熟透了。慢慢地，我們發現了這個規律，冬天一過，只要看到草坪上陸陸續續出現橙子皮，就知道橙子的成熟季節開始了。

年年樹上的橙子多得吃不完，我們和松鼠各自享用，兩不相擾。

今年冬天，天氣極為異常，暴雨連連，夾帶著狂風，甚至還有罕見的冰雹，把樹上的花、果吹落了一地，枝頭明顯比往年稀疏許多。我望著樹上零零落落的小青橙，忍不住嘆氣：「今年估計吃不到幾個了。」

到了橙子成熟的季節，松鼠一家像往年一樣準時出現。那隻最肥大的松鼠最不客氣，儼然是樹的主人。牠摘下一個橙子抱在懷裡，慢悠悠走到草坪中央，一屁股坐下，大搖大擺地開吃。牠先用牙齒把橙子皮一塊一塊撕下來，然後小腦袋幾乎整個埋進橙子裡，沒一會兒，好大一個橙子就被啃得只剩下空殼。那兩隻小松鼠則十分靈活，喜歡跳到木籬笆頂上坐著啃，吃完之後，籬笆頂上整整齊齊地排著一溜橙子皮。

看著松鼠們吃橙子的可愛模樣，我乾脆拿手機拍下影片，發給家人和朋友，並加上誇張搞笑的標題：「今夏無橙可吃──被松鼠吃光。」

母親看了影片樂不可支，連聲說松鼠們太可愛了。我開玩笑地抱怨：「媽，您看，松鼠把我們的橙子都吃光了，我們今年大概一個都吃不到。」

母親說：「這孩子，怎麼還跟松鼠搶起橙子了。牠們生活在院子裡，來吃很正常，怎麼能算偷呢？不如這樣吧，樹上的橙子都留給松鼠，你們想吃就去商店買。」

我聽了也忍不住笑了。想想母親的話，倒讓我有些慚愧，說不定在松鼠的眼裡，牠們才是這棵樹的守望者，而我們才是來「偷」橙子的異類。

現在，我還是經常坐在窗前吃早餐，桌上擺的是商店裡買來的橙子；松鼠一家依舊在樹枝間跳來跳去，依舊抱著橙子津津有味地啃著。