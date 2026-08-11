一個細雨霏霏的清晨，我到附近一家超市採購一周用糧，我愛這家超市既新鮮又多樣化的蔬菜和水果。遠遠地見靠牆邊擺有兩大木箱的西瓜 ，我走近細瞧，這些西瓜個個圓潤光滑，黃綠色條紋清晰，價格更是親民，我自是不能錯過。我取出一個自備購物袋，左看右瞧，準備套住一個，這樣拎起來比徒手抱瓜容易得多。

這時，走來一名三、四十來歲、身材瘦小的男士，微笑著對我說：「要我幫忙搬西瓜嗎？」我說：「謝謝。可以幫我挑選一個嗎？」「當然可以。」他用手東拍拍、西扣扣，還微微側耳聽聽，抱起其中一個西瓜，說：「這個好，一定又脆又甜。」他信心十足地說著，就把西瓜放入購物袋，再擺進購物車的折疊置物架裡，說：「放在這裡，當你要把西瓜搬進汽車裡時，就容易多了。」他體貼地為我著想。

結帳時，我提醒收銀員購物袋裡有個西瓜，接著說這西瓜很重，是個年輕男士幫我搬上購物車的。收銀員說：「是嘛，好人還是挺多的，能幫助老人的年輕人更值得讚美。」

我們住在紐澤西州中部，平常我和先生經常光顧附近一家速簡餐廳，我喜歡他們選用新鮮食材所做的各類三明治。先生行動不甚方便，出門要推四輪助步車，每次當他要坐進餐廳座椅時，我都要扶著他，以防萬一坐不穩而摔跤。

那天，我家兒子陪我們去，他把老爸安頓好後，說要去洗手間一趟，遠遠地卻見他轉彎往反方向走。

我在心裡納悶，他回來後解釋說，是看到一名推著助步車的老婦人，艱難地用手撐著桌子想要入座，他就過去幫她把桌子稍微挪開，讓她容易入座，等她坐穩後再把桌子推回原位。他說：「我沒有多想就去幫忙，因為就像自己的爸爸一樣，有時也是需要幫忙的。」

記得當年母親暫住我們家的時期，兒子才剛上小學，他與外婆形影不離；自己做作業時，要外婆坐在身邊，時不時聊幾句；見外婆要看電視卻總按不準開關時，他就用紅色貼紙貼在電視機的開關上；那時我們家的電視機還沒有遙控器。

話說回來，有次我和先生又在這家餐廳用餐，旁邊一桌是祖孫三代，那女孩特別可愛，大約六、七歲光景，只見她幫祖母遞紙巾、餐具，嘴裡親暱地祖母長、祖母短的。當我們推開餐廳大門要離開時，那女孩突然快步走過來，幫我們推開門，又扶著門等我們離開。我謝謝她，同時遠遠地向她的母親揮手致意。

我家住在老人社區，福利甚多，但每周一次把垃圾桶拖出門，等垃圾車清理後再拖回來一事，仍須居民自己處理。我的左鄰是一名近九十歲的獨身老人，經常抱怨這件事令他不堪負荷。幸好他的左鄰最近搬進來一對六十歲左右的夫妻，他們發現老人的煩惱後，每周就主動幫忙，又說：「這是應該的，二十年後，我們也會需要幫忙的。」

諸如此類推己及人、幫助老人的行為，相信都可詮釋這句「老吾老，以及人之老」的經典名言。