那是一個寒冷的冬日下午，紐約唐人街的風呼嘯四竄，吹得街道上的紙屑四處亂飛。我從超市走出來，手裡拎著兩袋一元打折食品。留學生 的腰包拮据，每一美元都要精打細算。

走到停車場入口，一張紙幣忽然映入眼簾，我彎腰撿起來，定睛一看，竟然是二十美元。我把錢捏在手裡，心跳不由自主快了起來。二十美元不算多，可對我來說，無疑是雪中送炭，足夠買兩天的午飯了。

我下意識環顧四周，沒有見到找錢的人，腦海裡忽然冒出一個念頭：「撿到就是賺到。」可腦裡另一個聲音立刻反駁：「萬一丟錢的人像我一樣拮据呢？」想到這裡，我站在寒風裡等了幾分鐘，沒人回來尋找。我猶豫了一下，最後還是走回超市。

客服櫃檯前，一個年輕女孩正在忙著處理退貨，我把錢遞過去說：「我剛才在停車場門口撿到的，看看有沒有人回來找。」女孩望著我愣了一下，大概很少遇到這種事，她接過鈔票，說了聲「謝謝」。我轉身離開，走出超市時，心裡竟開始後悔，畢竟二十美元對我來說，不算可有可無，萬一沒有人回來要錢，錢豈不是落入超市女孩腰包？一路上，我不斷安慰自己：算了，就當沒見過，事不關己。

三天後，我又來到這家超市購物，剛進超市門口，一個女子叫住我：「先生，請等一下。」我回頭一看，竟然是客服女孩叫我，她笑著跑到我身邊說：「我一直在找你。」

我詫異地問：「找我幹什麼？」她回到櫃檯拿出一個信封說：「你上次交給我的二十美元，已經找到失主了。」我欣喜答道：「找到就好。」女孩笑道：「可失主讓我將錢送給你。」

我一聽呆住了，女孩連忙向我解釋。原來那天，一名七十多歲的老人來超市買藥，回家後發現錢包少了二十美元。他本來已經放棄尋找，後來還是抱著試試看的心態回來詢問，知道錢被人在停車場門口撿到，交給超市時，老人激動得當場落淚，感慨地說：「真想不到，這個世界還有如此誠實的人。」

聽到這句話，我沉默了。

女孩把信封遞給我說：「這是他給你的謝禮。」我打開信封，裡面有一張卡片，字跡有些歪斜，顯然出自老人之手，上面寫著：「謝謝你讓我相信，這個世界還有溫暖。」信封裡夾著一張二十美元紙幣。

我連忙擺手說：「姑娘，這個我不收，你幫我還給他。」女孩笑著說：「他堅持要給你，如果你不收，他會難過的。」我怔住了，最終還是收下這份特別的禮物。

回到家，我把這張紙幣夾進一本書裡。很多年過去了，書櫃裡的書換了一批又一批，唯獨那張二十美元紙幣和那本書一直留著。

朋友知道後笑我傻：「二十美元而已，有這麼珍貴嗎？」我笑而不答，因為我知道，我保存的不是錢，而是那個寒冷冬日裡，一名老人找回的溫暖。

直到今天，每當我翻開那本書，瞅著那張已經發黃的二十美元紙幣，就會記起那名素未謀面的老人，同時憶起那句話：「真想不到，這個世界還有如此誠實的人。」