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第凡內早餐

許怡靜
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近幾年，身邊的朋友們不是飛巴黎，就是去了倫敦、布拉格、布達佩斯，個個海天遊蹤，朋友圈裡盡是異國風情。只是，幾趟長途旅行下來，我們也開始思考：何必老是捨近求遠？住在新澤西的我們，距離世界知名的「大蘋果」紐約市不過一小時車程，這座讓無數旅人嚮往的城市就在身旁，我們卻常常視而不見。於是，幾個姊妹淘決定重新當起觀光客，從一頓「第凡內早餐」開始。

電影「第凡內早餐」（Breakfast at Tiffany's）中，奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）一身優雅，手捧咖啡和可頌，站在第五大道的Tiffany櫥窗前，那畫面早已成為經典。如今，第凡內珠寶店六樓開設了藍盒咖啡館（Blue Box Cafe），讓人真能圓一場「在第凡內吃早餐」的夢。

然而，美夢得先靠手速實現。餐廳每天午夜開放三十天後的訂位，僅有五十二個座位，我們人數不少，午夜十二點一到，一定得守著手機嚴陣以待。幸好同行姊妹中有搶票高手，十指翻飛，幾番波折，終於成功搶到位子。

到了現場才發現，這間聞名世界的餐廳其實相當親切。從三十五元的早餐，到六十八、九十八元的套餐不等，服務生會依人數建議點餐，茶和熱騰騰的司康還能免費續加。我們甚至幸運地爭取到兩個小時的用餐時間，得以慢慢享受這難得的體驗。

環顧四周，多半是年輕人和網紅，推著行李箱、穿著短褲便自在入座。我們這群婆婆媽媽反而慎重其事，出門前還討論該穿什麼衣服，有人特地帶了皮鞋更換，有人繫上漂亮絲巾，唯恐辜負了心中的第凡內想像。其實，來這裡的人吃的不只是早餐，而是一份情懷、一場電影夢。

在滿室的Tiffany藍中，我們慢慢品嘗精緻的甜點與鹹食，感受片刻的優雅與奢華。然而，就在最後一口甜點下肚時，大家竟不約而同地開始討論：待會兒要去哪裡吃牛肉麵和刈包？原來，視覺上的滿足和味蕾真正的鄉愁，竟存在於兩個平行宇宙。離開第凡內時，我們依然優雅地拍著照片，但心裡惦記的，早已是唐人街那碗熱騰騰的牛肉麵了。

精華 FAQ

  • 因為作者和朋友們厭倦一再飛往歐洲，轉而重新欣賞身邊的紐約。她們想像自己成為觀光客，從電影經典場景出發，體驗第凡內早餐的儀式感與城市魅力。

  • 藍盒咖啡館每天午夜開放3 0天後的訂位，座位只有52個，非常難搶。餐點價格從35元到68、98元不等，還可享茶與司康免費續加，氛圍精緻卻不算遙不可及。

  • 文章呈現的是外在視覺享受與內心味覺鄉愁的對照：一方面沉浸在Tiffany藍與電影夢裡，另一方面大家離開後立刻想吃牛肉麵和刈包，顯示真正牽掛的仍是熟悉家鄉味。

新澤西 觀光 紐約市

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