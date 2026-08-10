我的好朋友殷姐常參加社區活動，有時還要在活動中發言。她年過六十，記憶偶爾會「斷線」，原本背得滾瓜爛熟的講稿，臨場卻突然忘詞，講話上句接不上下句，難免出糗，自己也覺得尷尬。後來，她乾脆把講稿打成手機文字，發言時就低頭照著念，雖然方便，但因為老要看手機，講話顯得不太自然。

前陣子，我到洛杉磯 中國城參加一場表彰活動，又見殷姐登台。令人眼睛一亮的是，她這次講話從容不迫、語氣篤定，而且完全脫稿，我聽得入神，等她講完，忍不住為她鼓掌。

事後，她才揭開「脫稿演講」的祕密，原來她戴了一副AI眼鏡。這副眼鏡可神奇了，講稿文字會直接顯示在鏡片上，就像一台小型讀稿機貼在眼前，而旁人卻難以察覺。把讀稿機縮進眼鏡裡，不能不說是科技的一大飛躍。

想到這裡，我不禁回想起電視台新聞主播長年依賴讀稿機，大型集會的舞台兩側也常設置大型電子讀稿機，方便演講者使用。如今，從錄影棚到舞台，讀稿機正逐漸被「隱形化」。

AI眼鏡的出現，為人們平靜的生活帶來不小的震撼。一副小小的眼鏡，結合人工智慧 ，戴上它彷彿換上「金頭腦」。它能充當隨身同步翻譯，精通中、英、日等多種語言，與外國人交談時，對方的語音會立刻化成懸浮字幕，顯示在鏡片上，讓交流毫無障礙。

AI眼鏡還有意想不到的功能。朋友黃兄前陣子去黃石國家公園（Yellowstone National Park）旅遊，他一路戴著AI眼鏡，宛如隨身導航儀（GPS）替他指點迷津，走東闖西都不會迷路。不知不覺，AI眼鏡成了他的「貼身導遊」。

好友老董是攝影迷，攝影器材更新速度比誰都快。最近他戴著AI眼鏡，又得意起來。原來眼鏡右上角那個小圓點一閃一閃，正在現場錄影，眼睛看到什麼，它就拍下什麼。只要輕輕一眨眼，眼前的人物與動態便悄然收入眼鏡的軟體中，令人嘆為觀止。老董還當場秀出用AI眼鏡拍的照片，效果果然不錯。

我如今年事已高，已進入耄耋之年，但對周遭事物仍充滿新鮮感與好奇心。每天打開電腦，螢幕總會提醒我：「你每天第一次打開的是世界新聞網和Google。」自從AI問世後，我的目光漸漸轉向它。生活中遇到問題，我向AI請教；照片拍糊了，我請AI生成清晰版本。凡此種種，足見AI已成為我生活中不可或缺的「祕書」。

我也是個老攝影人，對AI眼鏡自然興趣盎然。前幾天，老朋友露茜送我一副AI眼鏡，讓我喜出望外，如願以償。但我覺得，AI眼鏡尚有一點小瑕疵，若平時外出戴上它，自己似乎總有點像銀幕上○○七特工的影子，有點怪怪的。特別是在公共場所、孩童較多的地方，戴著它很容易產生不必要的誤會，怕被認為是對著孩子拍照。

然而，我期待著下一次外出旅遊時戴上它，一路採風、一路跟拍，讓生活更加多采多姿。