西雅圖 （Seattle）奧林匹克雕塑公園（Olympic Sculpture Park），於二○○七年被美國「時代」周刊評為「世界十大建築奇蹟」之一，離我所住社區一小時車程。有點好笑的是，居然費了我幾年工夫才看到，還先後跑了三次。

第一次，與從波士頓 （Boston）來旅行的朋友約好次日看雕塑。深夜一場大雪不期而至，我們只能在附近的咖啡館喝咖啡，透過窗口看漫天雪花飄舞，心想著公園雕塑同樣披上一層厚厚的雪。另外，公園靠近海灣，生怕被大風吹得可能連眼睛都睜不開，十分無奈之下，只好作罷。

過了一年，我又動了心思。當日，天空高遠，藍天明朗。小車接近公園，前面橫著橙色的路障，寫著公園維修，臨時關閉兩天。坐在車內，看著不遠處若隱若現的雕塑作品輪廓，哭笑不得。我猜測著，都說無限風光在險峰，難道即便近在咫尺的好風景，也要費點周折才能觀賞？

時光一如逝水，前幾個星期終於等來了機會。來自美國幾座大城市唐人街的朋友，相約赴加拿大 溫哥華（Vancouver）參加活動，途經西雅圖。我說：「去看雕塑公園，這次應該能成功。」說歸說，我內心仍打鼓。

天氣很好，一縷縷陽光從奧林匹克山流淌而下，照射在艾略特灣（Elliott Bay）的水面。坐落在西雅圖市中心最北端的雕塑公園，據說原為聯合石油公司的儲油場地，這塊占地八點五英畝的舊工業用地後來改造為公園，展出馬克迪蘇維洛、亞歷山大考爾德等藝術家的大型戶外雕塑。由高處看，公園巧妙地連接起喧囂的城市與寧靜的濱水區，將被鐵路和公路割裂多年的海岸線還給行人。

沿著緩坡往下走，最先望見了像鷹的紅色鋼結構，看「巨鷹」似蓄勢待發，隨時騰空飛起。有幾個孩子圍著轉圈圈，笑聲在海風中此起彼伏。眾朋友讚嘆：「那雕塑的線條看似笨重，其實輕盈。」

來自中國深圳的幾個年輕人圍在波浪形狀的巨大弧形鋼板前面熱議。一個女孩說：「這件雕塑作品是讓人體驗的。」我走進鋼板的縫隙，立刻感受到一種奇異的壓迫感，趕緊抽身退出。

接下來，遇到一名面對雕塑作品發呆的法國老人，會說法語的一個朋友與他打招呼，他用結巴的中文說：「我喜歡這作品。」那是巨大、半透明的一朵「雲」，由玻璃和不鏽鋼製成。

他費力地組織著中文詞彙，說他有幾個中國朋友都是從事雕塑工作。看他繪聲繪色地講述，開心得像個大男孩。

我以為，公園最奇妙的地方，不光是雕塑作品，而是匯集了熱愛生活的人。膚色不同，語言各異，都能站在鋼鐵、石頭、玻璃面前靜下心欣賞，可見這就是藝術的力量吧。

已到傍晚，我們坐在公園的長椅上看海，渡輪緩緩駛過，海鷗追逐在後面。一個朋友說：「雕塑公園位置真好。」我問：「好在哪裡？」朋友淡淡一笑，說：「看看，一邊是城市，一邊是海洋，藝術剛好放在中間，像一座橋。」

聽罷，我的目光禁不住又移向公園。「一座橋」的說法多好，使我想起前兩次白跑的經歷。很多有特色的景點就是這樣，需要付出耐心或堅持，才會在你最不經意之時，看到其中的美好。