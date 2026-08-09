多年前，在心愛的小狗過世後，曾打算不再養狗。女兒兩歲半時，我思前顧後，決定給她一個有狗的童年，於是，我們又養起了小狗，但是牠將是女兒的小狗。

我上網尋找在舊金山灣區 一帶出售小狗的廣告，一個年輕女孩家中恰好有馬爾濟斯犬出生，前來回應。那是有血統證明書的馬爾濟斯犬，我們說定以六百五十元成交，約在桑尼維爾（Sunnyvale）住家附近的醫院門口見面，若喜歡，一手交錢，一手交狗。

隔天上午，我和女兒終於見到了那隻毛茸茸的白色小狗。由於牠長得可愛逗趣，我和女兒看了都非常喜歡，我們就這樣把這隻小公狗領回家，並養在家裡廚房的一角，女兒將牠取名為Sparky。或許是因為養在廚房，Sparky非常貪吃，只要我們在吃東西，牠都前來乞討，三餐之外還吃點心。

女兒小時候，我們每天帶她到公園玩沙和溜滑梯，也都帶著Sparky，公園裡的小孩非常喜歡牠，經常圍著牠玩耍。不管帶Sparky走到哪裡，人們對牠的讚美聲總是不斷。美國人愛狗，那種真心愛狗並歡迎我們的神態，清晰可見。

由於我們有散步的習慣，每天都帶Sparky出門散步，一天散步一小時。小馬爾濟斯犬顯然屬於嬌貴的品種，並不善於散步，總是一下子就露出疲態，我經常得半強迫地拖牠前進。常年如此訓練，加上吃得好，牠變得強壯許多，牠的父母據說是六磅半，牠卻長成十二磅。

Sparky雖是隻小狗，舉止卻經常顯露出男子氣概。走在住家附近的街道，會到處聞其他狗的氣味，並留下自己的尿跡，每次出門散步都忙碌不已。家裡後院有松鼠嬉戲、偷吃水果，Sparky也會時刻看緊，衝出去追趕，將後院管理得井然有序。

春夏秋冬，一年四季，我就這樣帶著牠散步。秋冬落葉繽紛時，我欣賞美景，牠在樹下玩耍，落葉有時就落在牠的身上。看電視時，牠則和我並坐在電視機前，牠並不看電視，但就是靜靜地守候著。我吃肯德基或鱈魚香絲，也經常是我一口牠一口，一起分食。我喜歡讓牠躺在我的腿上，並摸牠的肚子。

Sparky十四歲時，血糖突然出奇地升高，半年後過世了。我將牠的骨灰埋在後院的樹下，因為牠曾完美地守護後院，以後也將永遠守護。