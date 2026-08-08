前陣子，我們從西雅圖 飛往紐約，凌晨四點，披星戴月，直奔機場趕七點的航班。原以為是一次尋常的飛行，沒想到演變成一場十小時的候機挑戰。

最抓狂的不是沒上飛機，而是上了又被「趕」下來。明明已經坐進機艙，繫好安全帶，等著滑行，結果等來的是機長絕望的廣播：電腦系統壞了，推遲起飛。幾百人在狹窄座位上乾坐了一個小時，機長歉意地宣布：修不好了，請帶齊隨身物品下飛機。這感覺，就像菜端到嘴邊又被硬生生撤了回去。

如果只是在候機廳死等也就罷了，航空公司讓我們從A區轉到B區，再從B區轉到S區，乘客拖兒帶女，大包小包，在候機樓裡「越野」。我那一點睏意，硬生生跑沒了。揚聲器裡一遍遍婉轉念叨：「安全第一。」這四個字簡直是精神麻醉劑，讓你連發火的底氣都沒了。

我和先生必須要走，因為第二天要趕郵輪。對面一名非裔 女士簡直如熱鍋上的螞蟻，她要飛紐約，再轉尚比亞，急著去醫院陪做截肢手術的母親，她眼眶通紅，顫抖著給我們看她母親潰爛傷腿的照片。航空公司給她改了道：先飛巴黎，再轉第三國，最後飛尚比亞，全程三十多個小時。

旁邊還有一對猶太雙胞胎老太太，準備飛紐約參加家族晚宴。眼瞅著晚宴變宵夜，宵夜變早餐，兩人言語間透出萬分遺憾，彷彿錯過的不是一頓飯，而是整個家族的世紀和解。

我納悶：這條主幹線，連一架備用飛機都調度不出來？

熬到下午五點，飛機終於昂首起飛。騰空那一刻，我環顧四周：大部分人在第一輪折磨中已退票回家，剩下五分之一的我們，硬生生把一架客機坐成了專機──安靜、默契，還有一種莫名的荒謬。

我下意識看了一眼非裔女士原先的座位，她正在另一條漫長航線上顛簸，突然覺得，自己先前那些關於「備用飛機」的憤憤不平，忽然變得很輕。下機時，滿以為會有人拍桌怒吼，然而沒有，整個候機區維持著詭異的平靜，大家滿腹牢騷，卻沒人發飆。

落地紐約已是半夜三點，在這座永不停歇的城市面前，我們十個小時的兵荒馬亂輕如塵埃。

機場，大概是現代文明中最極致的微縮景觀。我們自詡用航線把地球縫合成了世界村，卻因故障瞬間被打回原形。非裔母親潰爛的傷腿、猶太老太錯過的晚宴，以及那三十多個小時的顛沛歸途……，這十小時的停擺，粗暴地撕開「高效」的精美包裝，露出底色的荒涼：在巨大的無常面前，所有的焦慮與奔忙，都不過是徒勞。

然而，也正因為這層荒涼，候機廳裡那出奇的沉默與寬容才顯得震撼。沒有嘶吼，沒有歇斯底里，大家平靜地接受了這份被強行塞進手裡的酸檸檬。或許，人們早就洞悉了生存的底牌──當連明天和意外哪個先來都無法確知時，除了接受滯留，唯有保全內心的體面。

把客機坐成專機，聽著是句詼諧的調侃，骨子裡卻是一次向命運的低頭與和解。畢竟，當那架修了十小時的飛機終於躍入紐約夜空時，我們心裡都清楚：在這趟叫作「人生」的航班上，誰也無法預知下一秒的航向，只要還能平安落地，便已是最大的恩賜。