女兒小時候，我教她中文，希望她能學好母語，可她總是興趣缺缺。好不容易熬到她考過中文AP，我也就決定放手，不再勉強。

女兒大學畢業後在加州 馬里布（Malibu）找到了工作，便搬回家住，每天晚上，她總把自己關在房間裡。有一次我問她：「妳在忙什麼？」她頭也不抬地回答：「看中醫。」我心裡一陣激動──平日裡我總是不遺餘力地跟孩子們講解中醫的智慧，可在西方教育下長大的他們，常常覺得那「不科學」。那一刻，我以為她終於開竅了。

沒想到，她抬頭看我一眼，忍住笑：「媽，是『綜藝』啦。」我想也好，看綜藝可以學中文。從那以後，我開始常常陪她看華語綜藝節目。

看「脫口秀大會」時，演員鳥鳥說，她媽媽從小教育她「樂極生悲」，所以她現在的狀態是「中杯、大杯」（諧音「中悲、大悲」）。女兒聽得哈哈大笑，我卻趕緊按暫停，給她解釋這個諧音梗背後的成語和冷幽默。

有些新詞和流行語，女兒反而比我更熟悉。她喜歡一個人待著，會一本正經地說：「媽，我有『社恐』。」她最喜歡的詞是這些年流行的「躺平」，時不時地就感嘆一句：「什麼時候才能躺平啊？」

她那輛開了十八年的舊車，忽然頻頻「鬧脾氣」，三天兩頭發動不了。被折騰得焦頭爛額的她回家抱怨：「這車跟我有仇，現在開它，我心裡都有陰影了。」看著她愁眉苦臉，我們索性替她換了一輛新車。

有一天，她忽然問我：「媽，『嚎啕大哭』的『嚎』字怎麼寫？」我一下子被問住了，只好說：「這個字挺複雜，我得想想。」她調侃我說：「妳不是中文老師嗎？」我也不甘示弱：「我的學生可不會問這麼難的問題，妳中文水平太高了，我教不了啦。」她嘆了口氣：「看來只能讓綜藝來教了。」

還有一次看「吐槽大會」，節目中提到「刪好友」，她又糾結起來：「『扇子』的『扇』和『刪除』的『刪』怎麼長得不一樣？『搗蛋』和『導彈』到底差在哪兒？還有主持人李『誕』，又是那個『蛋』？」

看「春晚」時，舞台上那些年輕的面孔對我來說都很陌生，她卻如數家珍。我忍不住問她：「妳覺得自己是中國人還是美國人？」她眨眨眼，笑著說：「看情況囉。」

最近，她從一檔綜藝裡聽到一首童年老歌──「我是一隻小青龍」。這首歌節奏歡快，朗朗上口，她整天在家裡哼：「我是一隻小青龍……。」唱著唱著，她忽然停下來，一臉認真地問我：「媽，龍的量詞不是『一條』嗎？為什麼要說『一隻小青龍』？」我想了想，說：「『隻』通常形容小動物，比如一隻小貓。這裡用『一隻』，大概是因為牠『小』，顯得更可愛吧。」她若有所思地嘀咕：「一隻小青龍……，那該多小啊？可再怎麼小，牠也是一條龍啊。」

陪女兒看綜藝的日子，讓我們多了許多聊天和歡笑的時刻。而她的中文，也就在這些情境對話中一天天進步。我原以為自己是在陪她學中文，後來才發現，這堂「綜藝裡的中文課」，其實也是一堂了解年輕人世界的課。至於當年那句被我聽成「看中醫」的回答，如今回想起來，倒像是一場一廂情願的誤診。