德州 有一句老話：「如果你不喜歡這裡的天氣，等一會兒就好了。」以前聽來像玩笑，這次卻在短短七十二小時內，被完整地驗證了一遍。

我們住在德州已十八年了，深知這裡的天氣向來走的是豪放路線：夏天熱得理直氣壯，太陽一照就是一整天；至於冬天，往往只在日曆上存在，實際上很少露面。住久了，大家心裡都有默契──德州幾乎沒有真正的冬天。

偏偏這一回，冬天像是臨時改了主意。氣溫在一夜之間驟降，風變得銳利，手機裡的天氣預報頻頻跳出提醒。學校的通知來得特別早，提前宣布停課、不上學。對德州人來說，這已經是「事態嚴重」的等級了。

社區的反應也很德州。鄰居們在群組裡互相提醒關水管、囤物資；超市裡的牛奶 和麵包很快被掃空，大家一邊笑著說「才冷兩天而已」，一邊又忍不住多拿幾樣。德州人耐熱，卻不太擅長對付寒冷，這幾乎是一種集體的默認。

然而，真正感到失落的是我女兒。她特別喜歡滑雪，對她來說，雪不是麻煩，而是一種可以奔跑、可以飛的快樂，

所以當她聽說「德州終於要下暴風雪」時，便滿心期待。現實很快讓她失望了，窗外沒有白茫茫的雪景，只有零星的冰碴子敲在地面上，冷而灰暗。學校停課，她只能待在家裡，在窗前來回張望。

她原本還幻想，如果學校照常上課，她就可以踩著滑板去學校──在德州難得的寒冷裡，做一件特別酷的事。可現在，連這個念頭也只能收起來。她嘆了口氣，說：「這一點也不像真的下雪天。」那一刻我才發現，這場天氣帶來的，不只是降溫，還有一點集體的小失望。

德州的冷空氣向來如此，來得快，走得也快，從不保證結果。它任性、多變，卻又充滿熱情，就像這片土地上的人。

幾天後，太陽重新露臉，氣溫回升，街道恢復如常。學校準備復課，大家又換回短袖，彷彿什麼都沒發生過。而那句老話，再次被輕輕證實──如果你不喜歡德州的天氣，真的，等一會兒就好了。