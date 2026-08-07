搬到丹佛（Denver）不久，我結識了一個新朋友。閒聊間，他驕傲地說起智能障礙的兒子在超市工作的事：收購物車、補貨、協助顧客裝袋，雖然工作不華麗，卻讓他為人父的臉上有光。在美國，企業聘用身心障礙者並提供合理便利的工作機會並不罕見；聽他說時，我點頭稱是，卻沒有把這件事放在心上。

直到一年後，妻子交代我以後每周由我選一個周日早上，去附近的King Soopers超市採買食材，我才真正開始看見那份「平凡中的不凡」。

停車場裡，一名年輕智障男子專注地推著購物車，步伐緩慢、動作費力，卻一輛一輛把車歸位、堆疊整齊。那些看似簡單的動作，對他而言像是一場場小小的勝利；陽光下，他的專注像一種莊嚴。

又有一次走進超市，另一幕又讓我動容：一名年長、身體殘障的員工推著補貨車，沿著走道逐格檢視貨架，手裡握著清單，步伐雖不快，卻一步一腳印地把空缺補滿。明亮的燈光照在他認真的臉上，那份專注與堅持令我敬佩，也同時讓我感受到生命的力量。

周日早上超市不忙，結帳區僅有一個人工櫃檯，大部分顧客都使用自助結帳機。我如果是小額採購，也都是自助結帳。

有天家裡要準備請客，必須購買很多食物，我購物完畢，決定使用人工櫃檯結帳，如此可以偷個懶，不必自己掃描和打包，幫忙裝袋的是一名中年智障男子。根據科羅拉多州環保政策，超市每個袋子要收取十美分的費用，為了省錢並環保，我每次購物都攜帶自己的環保袋。

他專注地把各種食物放進我自備的環保袋，動作緩慢但細心，只是打包的邏輯不太一樣。首先，他把牛奶、罐頭直接壓在麵包上，這種打包方式沒有考慮食物的重量，直接把重的食物壓在較軟或易碎的食物上；其次，他缺乏空間利用的技巧，能裝兩袋的東西分成三袋，結果我的環保袋用完，還有些食物沒裝袋。

看到他即使智力受限，仍像常人一樣專注、熱忱地工作，那份誠意與態度，遠比成果的效率更令我感動。我欣賞他的態度而非糾結他的能力，因此我沒有糾正，也沒有抱怨，因為他已經跨越了自己的極限，這本身就是最完美的成果。

我笑著對結帳人員說：「沒關係，我買兩個袋子。」離去前，我跟他握手並謝謝他，他用最簡單、純真的方式對我微微一笑，眼裡閃爍著真誠的光芒，讓我感受到無比的溫暖。

俗話說「百聞不如一見」，親眼見到這些身心障礙者在崗位上專注工作的身影，我才真正理解朋友的驕傲。

當一個孩子能夠克服限制，在超市獨立工作、照顧自己，這不只是個人成就，更是家庭多年默默付出的成果：父母的陪伴、家人的支持、社會的接納，合力把一個人的可能性放大。

這些畫面讓我重新思考「能力」與「價值」的衡量。社會常以效率和產出來評價一個人，但在那個收銀台前，我看到的是誠意、責任感與尊嚴，對我而言，那些比效率更重要。當我們願意放慢腳步，給予理解與耐心，便能看見每個人獨有的光芒。