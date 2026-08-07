參加紐約法拉盛 （Flushing）的自助老人中心倏忽已有二載，常聽說中心舉辦春秋季郊遊活動，雖然躍躍欲試，但想到先得特別早起排隊購票，就打退堂鼓。這次破例專程報名參觀長島 （Long Island）老韋斯特伯里（Old Westbury）莊園，實因久仰大名。

十天前，我就照一個義工的建議，提早在中心八點半開門前到門口排隊。我八點一刻到時，已經排到第三十九個，距離預定的四十四個名額所剩無幾。八點半中心開門，大家從門口工作人員手中拿到號碼後，魚貫進入餐廳坐下，再逐個根據叫到的號碼，前去憑證登記繳費十元，包括車資、門票還有午餐。

到了出遊之日，又是八點半，大家在餐廳集合，簽名後，各小組長發給每人一件背心，有橘、白、黃、藍、淺綠色，同一顏色的人必須同進同出，以便識別。有道是「老小老小」，發覺帶領這批力不從心的耆老，就像帶幼兒園小朋友一樣，任重道遠。主任殷殷叮嚀注意事項後，九點準時出發，雖然天色陰霾，大家還是興致不減，十點抵達莊園，正趕上開放時間。

可惜已經開始下雨，要是天氣晴朗，徜徉在滿目碧草如茵和高聳蔥鬱的百年大樹間，可以飽吸多少芬多精；漫步在兩旁花團錦簇的長步道，穿過拱形門，欣賞噴水池、荷花池和好幾個花園，該是多大的享受。

為免老人家淋雨，帶隊的副主任請導遊帶我們先在平台上遠眺一下整個景觀後，直接登堂入室參觀豪宅，並帶著擴音器隨時翻譯。這是鋼鐵大王約翰菲力普斯（John Phillips）承諾給他的英國未婚妻瑪格麗特（Margaret），在美國建造一座和她家鄉一樣的英式莊園，一九○六年竣工後入住，共有二十三個房間，占地一百六十英畝。

門楣上的拉丁文意思是：「出入平安，健康常伴。」我們逐間參觀，每一個房間都精心設計，盡是精美的英國骨董、雕像和裝飾藝術品，木質櫃子上密密麻麻的雕花，都是一片片鑲上去的。

走到孩子臥室，有一幅畫，室外的妹妹拉著室內兩兄弟之一的手，有個兄弟不管你站在哪個方向看，他都好像一直盯著你。三個客房，最頂級的曾接待過孩子的教父──英國首相邱吉爾。書房四壁都是貨真價實的精裝書，有個書櫃還暗藏密室，可以按鈕打開，內有琴房，供主人彈琴自娛。書桌上放著的一個鷹雕，裡面裝的是墨汁。

最外間三面都是玻璃的佛羅里達廳，冬天可以坐賞雪景，夏天可以把玻璃牆按鈕降到地下室，享受清風拂面，坐觀周遭美景，所以很多電影曾在此拍攝，比如卡萊葛倫（Cary Grant）主演的「北西北」（North by Northwest）。

礙於耆老體力有限，十二點便打道回府，一點回到老人中心，一盒盒鮭魚配青花菜的熱餐，外加牛奶、柑橘已經備妥待領。雖然孩子有心帶我一起度假，但是體力難耐個把星期的旅遊，只有敬謝不敏，衷心感謝工作人員的精心安排，讓吾等耆老有機會輕鬆出遊。