今年二月，老二和媳婦帶我們去「莫哈維沙漠」（Mojave Desert）和「科羅拉多沙漠」（Colorado Desert）相交處的「約書亞樹國家公園 」（Joshua Tree National Park），看「約書亞樹」和怪石。

我們從公園西北角側門進入，在旅客中心看到一些約書亞樹相關訊息：「如果你看到約書亞樹的話，表示你已經身在公園西半邊的莫哈維沙漠裡。」「約書亞樹是一種屬於龍舌蘭科的多肉植物，而非木本植物。」「在十九世紀，摩門教徒橫跨這一沙漠時看到這種樹，覺得它跟舊約聖經裡的先知約書亞帶領信徒向西前進的情景很相似，就給它取了『約書亞樹』的名字。」

離開旅客中心，我們在滿是約書亞樹的路上，一邊驚嘆它的數量之多和分布之廣，一邊還看到好多形狀各異的岩石，前往海拔五一八五英尺、以三六○度全景聞名的「鑰匙觀景點」（Keys View）。當我們站在至高處，一覽無遺地看到北美洲板塊和太平洋板塊形成的「聖安德列斯斷層」（San Andreas Fault）、「科切拉谷地」（Coachella Valley）和加州 最大湖泊「索爾頓海」（Salton Sea）時，深深被這壯麗的景色震撼住。

隨後，我們去看「帽岩」（Cap Rock），老二特地為我們和他的哥哥，分別跟帽岩照相。當我站在一個特殊的位置，高舉左手，好像試著用食指指尖頂住帽岩的石頭，讓我想起以前在黃山看過的「飛來石」和「布萊斯峽谷國家公園」（Bryce Canyon National Park）的「石林」，它們都是由既硬又能抵抗風雨侵蝕的花崗岩或玄武岩所形成。老二一時興起，帶著他的一雙兒女在附近的巨石群上走來走去，看得我們心驚膽跳，深怕兩個孫子不小心摔跤。

接著我們去此行的最後一站，也是公園裡最熱門的地質奇觀「骷髏岩」（Skull Rock）。在等觀景人少些、好取景照相的空檔，我凝視著它那雙空洞無神的大眼睛在想，雖然我不知道大自然的雨水和風力花了多少時間，把這塊大花崗岩侵蝕成這個樣子，但我認為，如果每個人能有「滴水穿石」的恆心和毅力，辦事成功的機會一定會增加很多。

傍晚時分，從北側大門離開公園後，老二帶著我們去一家中國餐館吃晚飯。細心的他特別告訴我們，今天是中國農曆新年，大家應該吃一頓有餃子的中國飯，好好慶祝。雖然在約書亞樹國家公園玩得有點累，但當我看著一桌中國飯菜，祖孫三代七口聚在一起，心裡覺得好滿足、好歡喜。