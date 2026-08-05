我們家後院常來一隻流浪橘貓，叫聲帶著悠悠的夾子音，我們喊牠「小黃」。牠認可了我們提供的食物和臨時搭建的簡陋貓舍，卻始終保持著流浪貓的自尊——牠曾幾次嘗試進屋，每次都被我抱了出去。即便如此，當幾隻小松鼠鬼鬼祟祟地摸到後院，開始禍害我家的絲瓜和黃瓜時，小黃當即甩開飯碗，把牠們追得四散而逃。牠竟真的把這一片後院當成了自己的地盤來守護，讓我和太太又驚又喜。

那年春天，休士頓 （Houston）兩度遭遇寒流，伴隨強降水，氣溫降到罕見的攝氏零下十度。小黃似乎預感到了什麼，趁我們不注意，又一次不顧一切地鑽進屋裡，我還是不假思索地把牠抱了出去。夜裡，隱約聽見牠在門外撓門，還有一聲聲的「喵嗚」。屋裡也冷，我們縮在被窩裡，並沒有再出去看牠。

第二天一早，大雪幾乎封門。我們好不容易把門推開，四處張望，看不到牠的影子，心裡難免一沉。正失望時，忽然聽到一聲熟悉的「喵嗚」，轉頭一看，一疊堆在牆邊的包裝紙板下傳來一陣亂響，小黃從下面拱了出來，搖搖晃晃地踏著雪向我們走來，腳印一串串，深深淺淺。

我逗牠：「人們都說『踏雪無痕』，你怎麼有痕了？」牠抬起頭，看了看我，似乎有點不滿，回敬了一聲拉長的「喵嗚」。

有一次，我問妻子：「小黃怎麼跟咱們這麼黏？」妻子說：「你忘了？去年傍晚遛彎時，一隻大狗追著一隻小貓過來，是你把那隻狗趕走的啊。」她又補了一句：「貓狗知溫存，牠知道你對牠好不好，你善不善。」

忽有一天，小黃卻消失在我們的視線之外。我們照舊在後門口放好貓糧，照舊學著「喵嗚」呼喚，卻再也沒有回應。各種可能都想過，卻都無法證實。時間久了，這件事像許多未完的故事一樣，被生活輕輕蓋了過去。

直到某天傍晚，我們散步到對面小區的小巷盡頭，妻子忽然叫了一聲：「前面那團黃白，會不會是小黃？」我抬頭望去，只覺得路燈下有一團模糊的影子，走近了，牠卻真的在那裡。聽到我們呼喚，牠先是半信半疑地停了一下，隨即快步跑過來，圍著我們撒歡，在腳邊打滾、蹭來蹭去，像從前無數個傍晚那樣。

我這才注意到，牠的一隻耳尖少了一塊，脖子上多了一個金屬牌。我們逗牠：「跟我們回去嗎？」牠一會兒圍著我們轉，一會兒抬頭看看我們，像是在權衡，又像是在確認。最後，牠站起身，朝我們「喵嗚」了一聲，轉身向西北角那家大院的柴門走去，步伐輕快而篤定，偶爾回一下頭。

那一刻，我們對望了一眼，心裡同時明白了——小黃有家了。有一點不甘，卻更多是放心。小黃屬於我們的那段歡樂時光結束了，但牠顯然又把同樣的歡樂帶去了別的地方。