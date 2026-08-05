最近，我在網路視頻中看到一名西班牙老太太莫瑞拉（Maria Branyas Morera），她以一百一十七歲的高齡走完了一生，成為全球關注的長壽典範。

莫瑞拉的長壽祕訣很平凡：簡單的早餐、規律的午餐、早睡早起，對閱讀保持熱忱，對生活保持興趣，且最重要的一點，不為瑣事煩惱。多名科學家和醫師曾對她的基因進行精密的採樣與測序研究，試圖找出「長壽密碼」，研究結果卻顯示她的基因極其普通。這項發現向世人證明了：長壽更取決於後天生活方式的選擇與心理狀態的穩定。

看著這段視頻，我轉頭看向正待收拾的行囊。我今年六十八歲，退休 三年，在過去的這段歲月裡，我憑藉著足夠的熱情，展開了全世界的吃喝玩樂之旅。我曾計畫這種高強度的旅行生活要持續到七十五歲。

旅行雖然帶給我無比的快樂與見聞，但在頻繁穿梭於異國國境時，我的生活變得很不穩定。跨時區的飛行讓我時常睡不好，為了品嘗各地美食或受限於環境，我常常吃得不夠健康，這種身體上的疲憊與不規律，讓我在看完視頻後產生了疑慮：這種奔波的生活方式，是否正在悄悄縮短我的生命長度？

然而，在反覆思索與自我對話之後，我心中浮現了一種全新的解釋，也讓我對未來的生命型態有了新的思考。

我意識到，那名西班牙老太太的生活像是一口安靜的深潭，潭水清澈、無波無瀾，因此能經得起時間的洗禮，守住那份悠長。而我的生活則像是一條奔騰的河流，河流雖然對河岸（身體）的沖刷較大，但它穿越千山萬水，流經壯麗峽谷，一路上所見的風景顯然更加豐富多彩。

我必須面對現實的生理問題：這種「奔騰」會影響壽命嗎？答案並非絕對的。科學研究顯示，大腦的衰老往往源於失去目標感與社交斷裂，而旅行帶給我的強烈「樂在其中」，其實是最好的抗氧化劑。如果我能把「睡不好、吃不好」這兩個負面因子降到最低，這種充滿熱情的旅行生活，反而可能因為我旅行當中心情愉悅、大腦活躍，而讓我比那些足不出戶、鬱鬱寡歡的人更長壽。

既然莫瑞拉的基因極其普通，這說明了生活心態才是她長青的關鍵。如果我能將她那份不煩瑣事的豁達，帶進我充滿挑戰的旅途，那麼我的生命河流同樣可以流向遠方。

我決定將不再追求走馬看花，而是學會與身體對話。我將採取「慢旅模式」，在移動中建立固定作息，淡然面對旅途瑣事，確保在擁抱世界的同時也能吃得健康、睡得安穩。

我依然要去看西藏林芝的花、去走絲路、再訪西班牙巴塞隆納參觀那已完成的聖家堂，但我會給自己更多的時間在清晨閱讀，在午後靜坐。我會讓自己在那種「熱情的動」與「心靈的靜」之間找到平衡。

我六十八歲，雖然沒有傳奇的基因，但擁有一顆熱情的心，只要能持續保持快樂，將身體的負荷控制在合理的範圍內，我將在旅途中拓寬生命的每一寸疆域。這是我對自己的承諾，未來旅途的每一個下一站，我要睡得更香、吃得更慢、走得更輕鬆。