我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慈濟遭狠詐3000萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

ICE機場抓人 航空公司拒配合：先拿法官搜查令

信用卡趣事

黃彥琳
聽新聞
test
0:00 /0:00

一群人上館子吃飯，結帳時若一起掏出信用卡，各付各的帳單，有沒有想過，拿回來的可能不是自己的信用卡？

幾年前，我和一群姐妹淘在教會查完經後，約八個人一起結伴去大華府地區一家馬來西亞餐廳吃中飯。因每人點一道菜大家分享，所以總帳單來時，我們就加上小費除以八，每個人付一樣的錢。

大家紛紛掏出自己的信用卡放到結帳盤裡交給服務員，只見盤子裡的信用卡五顏六色，但也有幾張因都是同一家信用卡公司，外觀相同。刷完卡後，服務員再把信用卡放在結帳盤裡，一一送還我們。

大家都要打道回府了，A太太發現自己還沒拿回信用卡，但桌上卻有一張無人認領的，怎麼回事？把那張信用卡拿來一看，名字是不在席上的另一個教會姐妹B太太，人沒來，信用卡怎麼會出現在餐桌上？正當眾人百思不得其解時，A太太恍然想起：「我上周和另一群姐妹去吃飯，那時B太太也在，會不會……？」

A太太當即打電話給B太太，果然，她的信用卡好端端在對方皮包裡。原來兩人用同一家信用卡公司，卡片的外觀都一樣，兩人也都姓「李」（Lee），上回聚餐付帳時，不小心取走了對方的卡而渾然不知。若不是A太太和我們聚餐時發現，這兩人恐怕還「一錯再錯」不知多少時日。

B太太在電話裡一再道歉，驚呼自己糊里糊塗拿錯卡，付了不少帳，這一個禮拜不但買了菜，還給兒子買了高中畢業舞會的西裝。因為電話是擴音收聽，周圍的我們聽得哄堂大笑，還開玩笑叫A太太快拿對方的卡去買車。

玩笑歸玩笑，這兩個糊塗蛋下回去教會可得把彼此的帳算清楚。不過從這件事發生後，我每次和一群人外出吃飯，付帳時，總會把信用卡上的名字看清楚再取回。

精華 FAQ

  • 文章寫的是一群姐妹聚餐分帳刷卡後，有人意外拿錯別人的信用卡，因為卡片外觀相同、姓名又相近，直到下一次聚餐才被發現，形成一場令人發笑的烏龍。

  • A太太在聚餐結束後發現自己沒有拿回信用卡，桌上卻多了一張無人認領的卡，仔細一看才知道是B太太的卡，進一步聯絡後，才確認兩人早就互拿錯卡。

  • 作者從這件事學到，和多人一起用餐結帳時，不能只憑外觀隨手拿卡，應先看清楚卡片上的姓名再取回，否則很容易把別人的卡帶走而不自知。

華府 小費

上一則

法國掀起「奧德賽重讀熱」 書店陳列不同世代譯本

下一則

最棒的棒球員

延伸閱讀

討債鬼(上)

討債鬼(上)
一團紙

一團紙
華人按取消小費仍被收 投訴還白忙一場

華人按取消小費仍被收 投訴還白忙一場
討債鬼(下)

討債鬼(下)

熱門新聞

（圖／想樂）

討債鬼(上)

2026-07-29 02:00
（圖／想樂）

討債鬼(下)

2026-07-30 02:00

炒醫師魷魚的病人

2026-08-01 02:00

一把紫砂茶壺

2026-08-01 02:00
林海音家是半個台灣文壇，前排左起黃春明、林懷民、隱地，後排左起林海音、何凡、余光中、范我存、殷張蘭熙、簡靜惠、張系國。（圖／夏烈提供）

夏日藍豹追憶

2026-08-04 02:00

憶梨山水蜜桃

2026-08-01 02:00

超人氣

更多 >
下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武
美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...
大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家