一群人上館子吃飯，結帳時若一起掏出信用卡，各付各的帳單，有沒有想過，拿回來的可能不是自己的信用卡？

幾年前，我和一群姐妹淘在教會查完經後，約八個人一起結伴去大華府 地區一家馬來西亞餐廳吃中飯。因每人點一道菜大家分享，所以總帳單來時，我們就加上小費 除以八，每個人付一樣的錢。

大家紛紛掏出自己的信用卡放到結帳盤裡交給服務員，只見盤子裡的信用卡五顏六色，但也有幾張因都是同一家信用卡公司，外觀相同。刷完卡後，服務員再把信用卡放在結帳盤裡，一一送還我們。

大家都要打道回府了，A太太發現自己還沒拿回信用卡，但桌上卻有一張無人認領的，怎麼回事？把那張信用卡拿來一看，名字是不在席上的另一個教會姐妹B太太，人沒來，信用卡怎麼會出現在餐桌上？正當眾人百思不得其解時，A太太恍然想起：「我上周和另一群姐妹去吃飯，那時B太太也在，會不會……？」

A太太當即打電話給B太太，果然，她的信用卡好端端在對方皮包裡。原來兩人用同一家信用卡公司，卡片的外觀都一樣，兩人也都姓「李」（Lee），上回聚餐付帳時，不小心取走了對方的卡而渾然不知。若不是A太太和我們聚餐時發現，這兩人恐怕還「一錯再錯」不知多少時日。

B太太在電話裡一再道歉，驚呼自己糊里糊塗拿錯卡，付了不少帳，這一個禮拜不但買了菜，還給兒子買了高中畢業舞會的西裝。因為電話是擴音收聽，周圍的我們聽得哄堂大笑，還開玩笑叫A太太快拿對方的卡去買車。

玩笑歸玩笑，這兩個糊塗蛋下回去教會可得把彼此的帳算清楚。不過從這件事發生後，我每次和一群人外出吃飯，付帳時，總會把信用卡上的名字看清楚再取回。