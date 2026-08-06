夕陽落山後，尚存滯留的一抹晚霞，透過疏落的雲絮，把休士頓 （Houston）街路兩側的樹木草坪映襯得愈加蓊鬱翠綠。兒子駕車載我和妻子及親家公，抵達當晚的就寢之地。

這是兒子朋友的一處住房，朦朧夜色已將四周籠罩。麵包車在房舍門前車位停穩後，我們四人依次下車，頓感一股潮濕熱浪 撲面，跟著湧來一大群飛蟲；飛蟲為紅頭黑身，且雌雄交合，直往我們身上撲。中午在休士頓中國城就餐後，見過這種飛蟲，當地華人 相告：牠不叮咬人，但令人反感。

比飛蟲更煩人的是數不清的小蚊子，我們往屋內搬抬行囊的工夫，已有幾隻賊蚊把小嘴插進我們肌膚，叮咬出幾個紅包，十分刺癢。由此，我們打消觀賞一下四周風景的念頭，快速進屋用餐、洗漱、休息。

翌日早晨，絢爛朝霞透過百葉窗簾照進屋內，我和親家公輕輕起床推開房門，又與濕潤氣息撞個滿懷，感覺十分清爽愜意。更讓人歡悅的是，宅院外草坪上，四隻野鴨正漫步徜徉。野鴨也是紅臉頰、黑身段，其中兩隻小鴨一邊行走追逐，一邊撲打嬉鬧；兩隻大鴨子不時回頭觀瞧、啼叫，儼然呼喚：「跟上，別掉隊。」好溫馨的一家四口。

告別悠閒野鴨，我和親家公順著水泥甬道來到小區出口，一塊白色牆體矗立街頭。我用手機譯出上面的英文：格蘭茨湖（Grant's Lake），下面還有一行小字：一個公寓社區。我頓時醒悟：哦，昨夜我們夜宿在湖泊邊。當即加快腳步，尋覓起格蘭茨湖。

格蘭茨湖是當地一個尋常小湖泊。拐過街路彎道，前方百米外地帶，湧動一大團白色霧氣，且不停地蒸騰擴散。我和親家公快步來到近前，一個狹長型湖泊進入眼簾。湖泊有四、五個足球場大小，四周圍攏著堅固堤壩和綠茵草地，在霞光和白雲映襯下，湖面閃耀著粼粼波光。近前和遠處的兩個噴泉，噴出的水柱和升騰的霧氣，把湖面點綴得美不勝收；游動在噴泉周圍的野鴨，清閒悠然，像一幅彩畫。

沿著湖邊甬道向前探尋，一會兒到了盡頭，無奈，只好掉頭轉向，向遠處的噴泉走去。驀地，瞧見了昨晚下榻的房舍，心中再度歡喜：我們夜宿的房舍就在臨湖房舍後面，相距幾十米，怪不得棲身住所地段那麼潮濕悶熱，怪不得四周樹木草坪那麼蒼翠欲滴，怪不得有那麼多小蟲蚊蠅飛舞……，此地水源充沛，地域濕潤，水草肥美呀。

返回綠樹草坪環繞的街路，我倆又瞧見一幅綺麗景觀：街路左側生長一株株樟樹，枝葉繁茂，樹冠如蓋，綠蔭似的草坪上，間隔有序地立著一盞盞銀球似的燈盞。燈盞後排列著一棟棟典雅住房，住房上半部為褐紅色，下半部為乳白色，分外醒目雅觀；街路右側綠化帶種植一長排木樨樹，此樹又名桂花、丹桂等，枝條舒展，樹葉靈秀。路樹後房舍色澤同樣別致，上半部為乳白色，下半部為褐紅色，與街路對過房舍真真地遙相呼應，相互襯托，進而更映襯了轄區的湖清地綠、景色宜人。

抵達格蘭茨湖彼岸，又看到了噴湧的噴泉、游動的野鴨，又一幅秀美風景畫攝入腦海。置身彩畫之中，我情不自禁道出聲聲感嘆：我們好幸運，重訪休士頓，夜宿在格蘭茨湖邊。