步入七十歲的人生下半場，生活最奢侈的禮物，莫過於擁有了對時間的絕對主控權。

清晨，不再有鬧鐘的催促，應盡的社會與家庭義務都已圓滿，這正是享受人生的黃金起點。我們每年固定安排出國旅遊，無論是翱翔天際的飛機、破浪前行的郵輪 ，還是窗外風景如畫的火車之旅，都讓我們看盡各國的風情文化。

若是留在城裡、沒安排節目的日子，我便喜歡泡在健身房 裡，與一群銀髮夥伴一起享受專為樂齡族設計的瑜伽與倫巴。運動過後，熱情活潑的倫巴老師常會邀大家順道在附近的餐廳參加「快樂時光（Happy Hour）」小聚。這是自由參加的聚會，隨意點杯調酒、配個小吃，大家便能坐下來閒話家常，各付各的，甚至不消費，只是坐著聊天，大家都毫無壓力。

再有空時，我們夫妻倆會挑一部口碑極佳的各國電影或連續劇，在螢幕前跟著劇情領略異國風俗民情。除了靜態觀影，我們還有一個共同的愛好──跳排舞。

時日久了，我們從替老師代課的幫手，漸漸被矽谷（Silicon Valley）巴洛阿圖（Palo Alto）成人學校聘為正式的排舞老師。我們無比感恩得天獨厚住在山景城（Mountain View），這裡匯聚了谷歌 、蘋果等科技巨擘與名校菁英，看著這些高科技人才在下班後，願意跟著我們兩個老人習舞，心中便溢滿喜悅。諾貝爾獎得主高錕先生，生前就曾是山景城活動中心的常客。

隨著口碑相傳，我們頻頻接到來自社區各界的熱情邀約，擔任排舞帶動老師，無論是溫馨熱鬧的私人生日宴，還是文藝氣息濃厚的圖書館、博物館，甚至是活力四射的小學親子活動，都能見到我們夫妻倆帶領大家共舞的身影。每一次出任務，不僅有吃有玩，還能獲得一份應得的酬勞，讓我們的樂齡生活變得更加多采多姿。

在動態的排舞之外，每周六是雷打不動的「祖孫日」，我們帶領小外孫去體驗世界的美好，陪他搭火車，享受火車的動感、汽笛的鳴聲，在舊金山國際機場觀看飛機起降的壯觀，在遊樂園與公園裡盡情奔跑。看著他對萬物充滿好奇，以及那純真無邪的笑容，我所有的疲憊與煩惱彷彿都在那一瞬間煙消雲散。這份親密，甚至讓先生常開玩笑地戲稱，小外孫是他這輩子最強大的「情敵」。

對於老朋友的邀約，我們夫妻倆向來抱持著「一定參加」的熱情。到了這個年紀，能見一趟是一趟，每一次的相聚都彌足珍貴。在朋友圈中，我們不僅是參與者，更樂於成為給予幫助的人，只要朋友們有需要，先生總是毫無怨言地充當「免費司機」，不管是看病、聚餐還是出遊，我們都樂在其中。這種「被需要」的感覺，讓我們的退休生活充滿了溫暖與價值。

如果說身體的活動是生活的骨架，那麼心靈的淡然就是生命最美的靈魂。走到七十歲，經歷過無數風雨，心靈早已沉澱出一份難得的豁達，我不再去與人勾心鬥角，不再努力掙錢。世界很大，餘生很貴，即使有時候遇到別人不太禮貌，甚至刻意激怒，我們也只是微微一笑，不與之計較。

看開了、看淡了，心中自然無事；把心放寬，日子便過得如同流水般順暢、如同春風般和煦。這就是我七十歲以後的人生，簡單、充實，且無比自在。每天起床與睡前，我必做的一件事，就是感恩上天，讓我又擁有平安喜樂的一天。